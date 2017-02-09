ALSİAD ziyaret turunda

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar ve yönetimi Alanya Kaymakamlığı görevine yeni atanan Mustafa Harputlu'yu makamında ziyaret ederek başarı diledi. Akın Tabaklar, derneğin faaliyetlerini ve üyelerinin sektörleri hakkında bilgi aktardığı Kaymakam Harputlu'ya "Tüm üyelerimiz ile tanışmanız için sizi derneğimizde ağırlamak isteriz" teklifinde bulunurken, ALSİAD yönetimi ile sohbet eden Kaymakam Harputlu, işadamlarının ziyaretlerinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ DURAK İLÇE TARIM

ALSİAD yönetimi daha sonra Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar'ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Rüzgar, işadamlarına Alanya'nın gıda, tarım ve hayvancılık konusunda mevcut durumunu ve yapılan çalışmaları aktardı. Rüzgar "Çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Örneğin çiftçimize tarım ve hayvancılık konularında eğitimler veriyoruz. Haftada üç gün farklı bir köyümüzü ziyaret edip, bilinçli tarım yapılması konusunda eğitimler düzenliyoruz. Kadın çiftçilerimize biyolojik mücadele kursları düzenliyoruz ve sertifikalandırıyoruz. Kaliteyi arttırarak üreticinin kazanması yönünde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu aşamada hallerin birleştirilmesi de üreticimiz açısından son derece olumlu sonuçlar verecektir" dedi.

'GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'

Tarım ve hayvancılık alanlarındaki teşvikler konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini de söyleyen Rüzgar "İlçe müdürlüğümüzün veteriner hekimleri çiftçilerimize aralıksız hizmet veriyor. Bunun yanı sıra, halkımızın sağlığı ve turizmi etkileyebilecek, tehdit oluşturabilecek her türlü yasadışı ürünün, yiyecek ve içeceğin önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi. Tabaklar da "İlçe müdürümüzün özverili çalışmalarını görüyor ve takdir ediyoruz. Tarım ve hayvancılık ülkemiz ekonomisi için son derece önem taşımaktadır. Çiftçimizin kazanması, ürettiğinin karşılığını alması ve buna bağlı olarak da üretimine sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.