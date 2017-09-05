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'Alkolsüz eğlence mekanlarına talep artıyor'

Cafe&restoran İşletmecisi Ergün Erdoğan, alkolsüz eğlence mekanlarına talebin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi

'Alkolsüz eğlence mekanlarına talep artıyor'

Cafe&restoran İşletmecisi Ergün Erdoğan, alkolsüz eğlence mekanlarına talebin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi

05 Eylül 2017 Salı 12:41
'Alkolsüz eğlence mekanlarına talep artıyor'
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GEÇTİĞİMİZ hafta Kuruçeşme'de açılan HUBB 77'nin İşletmecisi Ergün Erdoğan, İstanbul’da artık alkolsüz eğlence mekanlarına talebin günden güne arttığını belirtti. Erdoğan, “İstanbul gece hayatının en hareketli bölgelerinden olan Beşiktaş Kuruçeşme'de birkaç yıl öncesine kadar alkolsüz mekan bulmak neredeyse imkansızken, alkolsüz konseptle açılan yeni işletmeler alkol kullanmayan vatandaşlar için alternatif eğlence mekanları haline geldi” dedi.
“Alternatif eğlence mekanları ihtiyaç”
Erdoğan, mevcut talebe dikkat çekerek alkolsüz eğlence mekanlarına olan ihtiyacı şu şekilde açıkladı: "Türkiye'de alkollü mekanları tercih etmeyen ama yine de sevdikleriyle dışarıda iyi vakit geçirmek isteyen büyük bir kitle var. Fakat buna karşılık verebilecek lüks mekan sayısı ise kısıtlı. Mevcutta bu tarz hizmet veren kafe ve restaurantlar olsa da bunların da pek çoğu istenen kaliteyi karşılayamıyor maalesef. Bu eksikliği gördüğümüz için gece hayatının en hareketli yaşandığı Kuruçeşme'de, boğaz manzarasını en mükemmel gören noktalardan birinde bu mekanı açarak, mevcut arayışa çözüm getirmek istedik".
Beşiktaş Kuruçeşme'de yer alan cafe&restoran, birçok ünlü ismin katılımıyla, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hizmete girdi. Açılışa, İstanbul'un elit kesiminden birçok tanınmış kişi katıldı. Açılış kurdelasını işletmeci Ergün Erdoğan kesti. Mekanın mutfak şefliğini, daha önce ünlü restaurantların mutfağında görev yapan Ferhat Dişiaçık’ın yapacağı belirtildi.

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Cafe&restoranAlkolsüzAlkolsüz Eğlence MekanlarıErgün ErdoğanGece Hayatı
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