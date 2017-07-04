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Alkollü içeceklere zam

Alkollü içeceklere ÖTV kanunu gereği yüzde 7.82'lik otomatik vergi zammı yapıldı

Alkollü içeceklere zam

Alkollü içeceklere ÖTV kanunu gereği yüzde 7.82'lik otomatik vergi zammı yapıldı

04 Temmuz 2017 Salı 12:43
Alkollü içeceklere zam
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından yılın ilk yarısındaki yüzde 7.82'lik yurtiçi üretici fiyat endeksi alkollü içeceklere ÖTV artışı yapıldı. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, ÖTV kanununa göre yapılması öngörülen otomatik maktu vergi artırımının Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması kararlaştırılmıştı. Ancak hükümet alkollü içecekler için böyle bir kararname yayımlamadığı için ÖTV artışı otomatik olarak yürürlüğe girdi.

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Anahtar Kelimeler:
TüikÖTVEnflasyon
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