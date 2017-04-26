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Alışverişte varız KOBİ’de uzağız

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik KOBİ’lerin internetten yapılan ticarette yeterince pay almadığını söyledi

Alışverişte varız KOBİ’de uzağız

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik KOBİ’lerin internetten yapılan ticarette yeterince pay almadığını söyledi

26 Nisan 2017 Çarşamba 07:40
Alışverişte varız KOBİ’de uzağız
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TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik KOBİ’lerin internetten yapılan ticarette yeterince pay almadığını söyledi. Bilecik, “KOBİ’lerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmalarını çok önemsiyoruz. KOBİ’lerin gerek tedarikçileriyle ilişkileri gerekse tanıtım, pazarlama, satış olanakları bakımından e-ticaretin sağlayacağı olanaklar konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini artıracak çalışmalar fayda sağlayacak” dedi.
“Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” Raporu’nun tanıtımında konuşan Bilecik, “Odak noktası bilgi ve iletişim teknolojileri olan dijital ekonomi, hem bireylerin hem de kurumların yaşamlarında müthiş değişimlere yol açıyor ve yeni fırsatları önümüze getiriyor” diye konuştu.

180 milyon kart var
Rapordan dünya nüfusunun yarısının internet kullanıcısı sonucunun çıktığı bilgisini paylaşan Bilecik, şunları kaydetti:
“Bu muazzam bir oran ama neredeyse 3.5 milyarın üzerindeki kişinin hâlâ internet bağlantısı yok. 2020’de mobil kullanıcı sayısının 5.5 milyara ulaşması öngörülüyor. Dünyada e-Ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8.5’lara ulaşmış vaziyette. Ülkemizde de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. Yakalanan ivmeye rağmen, e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla yüzde 3.5 seviyesinde.”
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko da “Ödeme sistemlerinde dünyada parmakla gösterilen ilk 3 ülkeden biriyiz” dedi.
Türkiye’de 180 milyon adetlik kart portföyü bulunduğunu ifade eden Canko, şöyle devam etti: “Genelde bir ülkede e-ticaret konuşulduğu zaman ilk şikayet edilen konu ödeme  sistemleri altyapısı iken, bizim en iyi altyapıyı sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla  ‘e-ticarette ödeme sistemi olarak neresindesiniz’ derseniz, dünyanın zirvesindeyiz.”
 

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİADErol BilecikEKONOMİ
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