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ALESO'dan bildirim uyarısı

Kimlik bildirimi yapmayan işyerleri sisteme cezalı olarak kayıt yaptıracaklar

ALESO'dan bildirim uyarısı

Kimlik bildirimi yapmayan işyerleri sisteme cezalı olarak kayıt yaptıracaklar

29 Aralık 2016 Perşembe 20:33
ALESO'dan bildirim uyarısı
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ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan (ALESO) yayınlanan duyuruda, tüm işyerlerinin kimlik bildirimi yapmaları zorunluluğu bulunduğu bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre, tüm işyerleri kimlik bildirimi yapmak zorunda. Bu işlem Antalya Valiliği'nin 22 Temmuz 2015 gün ve 46914323-46639 (31690)-622 sayılı olurlarıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü kimlik bildirim sistemi online olarak yapılıyor. Kimlik Bildirimi Kanunu'na göre tüm işyerleri kanun kapsamında. 2017 yılından itibaren sisteme dahil olmayan işyerleri tespitleri halinde 1774 sayılı kanun kapsamında sisteme cezalı olarak kayıt yaptıracaklar. Ayrıca bu işyerlerinin işçisi bulunması durumunda kimlik bildiriminde bulunulmayan işçi başına cezai işleme tabi olacaklar. Jandarma bölgesinde bulunanlar da jandarmaya müracaat edecek. Giriş ve çıkış bildirimleri en geç 72 saat içinde yapılmalı."

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Son Güncelleme: 29.12.2016 21:26
Anahtar Kelimeler:
AlesoAlanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıBildirim Uyarısı
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