Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101032
ALTIN
140.264
DOLAR
3.5624
STERLIN
4.5968
EURO
4.0405
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı...

Aldığı üründen zarar gören vatandaşa tazminat hakkı

Hükümet, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Buna göre satın aldığı bir üründen sağlığı zarar gören vatandaş, uygunsuz ürünle bağını ispat edebilirse tazminat alabilecek

Aldığı üründen zarar gören vatandaşa tazminat hakkı

Hükümet, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Buna göre satın aldığı bir üründen sağlığı zarar gören vatandaş, uygunsuz ürünle bağını ispat edebilirse tazminat alabilecek

04 Temmuz 2017 Salı 15:47
Aldığı üründen zarar gören vatandaşa tazminat hakkı
banner404

HÜKÜMET her bakanlığın kendi sorumluluk alanındaki ürünlerle ilgili olarak ayrı ayrı yaptığı denetimleri genişletmek için 'Piyasa Gözetim ve Denetim Kanun Taslağı'nı hazırlıyor. Taslağa göre, bakanlıklar kendi sorumlulukları altında olan ürünlerin denetimini yapacak. İnternetten satılan ürünlere de sıkı denetim gelirken, internet, TV ve radyo satışlarına yasaklama gelebilecek. Vatandaşın ürünlerden zarar görmesi halinde de tazminat hakkı doğacak. 
 
BAĞI İSPAT EDİLMELİ 
 
Taslağa  göre, bir ürünün, bir kişinin ölümüne ya da sağlığının zarar görmesine yol açması halinde, zarar gören tüketicinin tazminat hakkı oluşacak. Tüketicinin tazminat hakkının doğması için, uğradığı zararla uygunsuz ürün arasındaki bağı ispat etmesi zorunlu olacak. Firmalar, tedarik zincirinin bir önceki ve sonraki aşamasındaki işletmecilerin adını ve adresini ürünün takibini kolaylaştıracak şekilde kaydedecek. Kayıtlı bu bilgiler 10 yıl saklanacak. Bu yükümlülük, e-ticaret siteleri ile radyo ve televizyondan satışlarda da geçerli olacak.  
 
BELGEYİ TAŞIYACAK  
 
Kamu kurumları, piyasaya sunulan ürünleri depolar, nakil araçları, işyerleri ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere gerekli görülen yerlerde denetleyebilecek. İthalatçı firmalar ürünün montaj, kullanım ve güvenlik kurallarının tüketicinin anlayacağı şekilde Türkçe olmasını sağlayacak. Üretici ve ithalatçı, piyasada bulundurulan ürünlerden numune alarak test edecek. Şikayet gelmesi halinde bu şikayeti kayıt altına alacak. Bir ürünü imal eden ancvak kendi markasıyla piyasaya sürmeyen imalatçılar da ürünlerdeki risklerden sorumlu olacak. 
 
10 GÜN SAVUNMA SÜRESİ  
 
Kamu kurumu, riskli ürüne ilişkin nihai kararı vermeden önce işletmeciye 10 günden az olmayacak şekilde savunma için süre verecek. Kamu kurumları, piyasadaki riskli ürünler için şikayetlerin ulaştırılabileceği ve bilgi alınabileceği bir Ürün Güvenliği Yardım Masası oluşturacak.  
 
Tüketiciye üç seçenek sunulacak
 
Piyasada satılan üründeki riskin durumuna göre, ürünün geri çağrılması istenebilecek. Bu durumda vatandaşlara üç seçenek sunulacak. Bunlar üründeki sorun giderilmesi, ürünün satış değerinin ödenmesi ya da ürün eşdeğer bir ürünle değiştirilmesi şeklinde olacak. Ürünün geri çağrılma masraflarını da satıcı firma üstlenecek. Bu kapsamda kanuna aykırı hareket edenlere, 250 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecekken, bakanlıklar, insan sağlığı nedeniyle şirketlere ait ticari sırları ifşa edebilecek.
 
Kamu da siteden alabilecek  
 
Kamu kurumları, gerçek kimliklerini gizleyerek aynı vatandaş gibi internet, TV ve radyo satışlarından alışveriş yaparak ürünlerden numune alacak. Bu ürünler de risk denetiminden geçirecek. Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden tanıtım ve satışının durdurulması, öncelikle internet sitesinden istenecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PiyasaRiskli ürüne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSİAD Zambiya heyetini ağırladı
MÜSİAD Zambiya heyetini ağırladı
Pazarın değeri 700 milyon lira oldu
Pazarın değeri 700 milyon lira oldu
Araba satacak olanlar dikkat! Dolandırılabilirsiniz
Araba satacak olanlar dikkat! Dolandırılabilirsiniz

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals