Aldığı üründen zarar gören vatandaşa tazminat hakkı

HÜKÜMET her bakanlığın kendi sorumluluk alanındaki ürünlerle ilgili olarak ayrı ayrı yaptığı denetimleri genişletmek için 'Piyasa Gözetim ve Denetim Kanun Taslağı'nı hazırlıyor. Taslağa göre, bakanlıklar kendi sorumlulukları altında olan ürünlerin denetimini yapacak. İnternetten satılan ürünlere de sıkı denetim gelirken, internet, TV ve radyo satışlarına yasaklama gelebilecek. Vatandaşın ürünlerden zarar görmesi halinde de tazminat hakkı doğacak.



BAĞI İSPAT EDİLMELİ



Taslağa göre, bir ürünün, bir kişinin ölümüne ya da sağlığının zarar görmesine yol açması halinde, zarar gören tüketicinin tazminat hakkı oluşacak. Tüketicinin tazminat hakkının doğması için, uğradığı zararla uygunsuz ürün arasındaki bağı ispat etmesi zorunlu olacak. Firmalar, tedarik zincirinin bir önceki ve sonraki aşamasındaki işletmecilerin adını ve adresini ürünün takibini kolaylaştıracak şekilde kaydedecek. Kayıtlı bu bilgiler 10 yıl saklanacak. Bu yükümlülük, e-ticaret siteleri ile radyo ve televizyondan satışlarda da geçerli olacak.



BELGEYİ TAŞIYACAK



Kamu kurumları, piyasaya sunulan ürünleri depolar, nakil araçları, işyerleri ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere gerekli görülen yerlerde denetleyebilecek. İthalatçı firmalar ürünün montaj, kullanım ve güvenlik kurallarının tüketicinin anlayacağı şekilde Türkçe olmasını sağlayacak. Üretici ve ithalatçı, piyasada bulundurulan ürünlerden numune alarak test edecek. Şikayet gelmesi halinde bu şikayeti kayıt altına alacak. Bir ürünü imal eden ancvak kendi markasıyla piyasaya sürmeyen imalatçılar da ürünlerdeki risklerden sorumlu olacak.



10 GÜN SAVUNMA SÜRESİ



Kamu kurumu, riskli ürüne ilişkin nihai kararı vermeden önce işletmeciye 10 günden az olmayacak şekilde savunma için süre verecek. Kamu kurumları, piyasadaki riskli ürünler için şikayetlerin ulaştırılabileceği ve bilgi alınabileceği bir Ürün Güvenliği Yardım Masası oluşturacak.



Tüketiciye üç seçenek sunulacak



Piyasada satılan üründeki riskin durumuna göre, ürünün geri çağrılması istenebilecek. Bu durumda vatandaşlara üç seçenek sunulacak. Bunlar üründeki sorun giderilmesi, ürünün satış değerinin ödenmesi ya da ürün eşdeğer bir ürünle değiştirilmesi şeklinde olacak. Ürünün geri çağrılma masraflarını da satıcı firma üstlenecek. Bu kapsamda kanuna aykırı hareket edenlere, 250 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecekken, bakanlıklar, insan sağlığı nedeniyle şirketlere ait ticari sırları ifşa edebilecek.



Kamu da siteden alabilecek



Kamu kurumları, gerçek kimliklerini gizleyerek aynı vatandaş gibi internet, TV ve radyo satışlarından alışveriş yaparak ürünlerden numune alacak. Bu ürünler de risk denetiminden geçirecek. Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden tanıtım ve satışının durdurulması, öncelikle internet sitesinden istenecek.