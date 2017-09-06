Alanya Teleferik para basıyor

Haber: Alper KUTAY

DAMLATAŞ Plajı'ndan 1. Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan Alanya Teleferik 19 Ağustos'ta hizmete başladı. 9 milyon Euro'ya (36 milyon TL) mal olan teleferikle yılda 1 milyon kişinin taşınması planlanıyor. Alanya'da geçen yılın Kasım ayında yapımına başlanan ve Damlataş Plajı'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayan Alanya Teleferik'e geride kalan 16 günde 45 bin 700 kişi bindi. 4 günlük Kurban Bayramı'nda 12 bin 531 kişinin bindiği Alanya Teleferik, 16 günde yaklaşık 900 bin TL gelir elde etti.

BİLET FİYATI 2 TL İNDİRİLDİ

Toplam 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle hizmet veren teleferikle saatte 1.130 kişi, yılda ise yaklaşık 1 milyon kişinin taşınması hedefleniyor. Açılıştaki 20 TL'lik bilet fiyatıyla tartışma konusu olan, Yeni Alanya'nın etkili yayınlarıyla 18 TL'ye düşürülen Alanya Teleferik'in bilet fiyatının, ihale şartnamesindeki "hizmete girdiğinde halk otobüsü ücretinin 6 katı olur" maddesi gereği 18 TL olduğu bildirildi. Alanya Teleferik'i de imal eden ve 20 yıl çalıştırıp Alanya Belediyesi'ne devredecek olan Teleferik Holding'in Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy, "18 TL, bizim kafamıza göre belirlediğimiz bir rakam değil. İhale şartnamesinde yazılanı uyguluyoruz. Normalde 20 TL olan rakamı da Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'in talebiyle 18 TL'ye indirdik" dedi.

SİPAHİOĞLU: 'KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR'

2012'nin Ağustos ayında, dönemin Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısında alınan karar gereği bilet fiyatının 9 TL olarak belirlendiği, ancak o dönem halk otobüsü ücretinin 1,5 TL olmasından dolayı 9 TL'de karar kılındığı, halk otobüsü ücret tarifesinin, halk otobüsü denetiminin Büyükşehir Yasası'ndan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesinden dolayı bilet fiyatının 3 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 18 TL yapıldığı öğrenildi. Dönemin Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ise Yeni Alanya'nın, "18 TL'lik teleferik ücreti pahalı mı, normal mi?" sorusuna, "Kişiye göre değişir. Bugün '10 TL' deseniz bile bu birçok kişiye pahalı gelebilir. Sonuçta teleferik alternatif bir ulaşım aracı. Dileyen biner, dileyen binmeyebilir. İhale koşulları ve maliyeti de bu rakamın ortaya çıkmasında etkili olmuştur" yanıtı verdi.

KALE'YE BÜYÜK ARAÇLAR GİREMEYECEK

Yapılan proje kapsamında teleferiğin zirve durağına yerleştirilen yürüyüş yolları ile iç kale ve diğer bölgelerine ulaşılırken, yürüyüş yolunun bitimine kurulacak olan alanda ise 14 kişi kapasiteli 4 'Shatter' olarak bilinen büyük golf araçlarıyla ziyaretçiler, Süleymaniye Cami mevkiinden İç Kale'ye kadar tüm alanları yürümeden gezebilecek. Alınan belediye kararlarıyla teleferiğin hizmete girmesiyle birlikte büyük tur otobüslerinin kaleye girişi de yasaklanacak. Golf aracı turlarıyla otobüslerin ve büyük araçların kale dokusuna verdiği zararın engellenmesi planlanıyor. Başlangıç olarak 4 araçla hizmet verecek olan golf araçlarının gelecek olan ziyaretçi sayısına göre artırılması bekleniyor.

