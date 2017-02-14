'Alanya'da zarar var, borçlar ertelenmeli'

Erkan UYSAL

ALANYA Ziraat Odası'nda 2017 yılı desteklemeleri ve borçların yapılandırılmasıyla ilgili konuşmak için muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında bilgiler veren Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması durumunda üreticilerin 2017'yi rahat geçireceğini söyledi. Musluoğlu, "Önceki gün Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, çiftçilerin borçlarının ertelenmesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Alanya'da da bazı mahallelerimizdeki üretim alanlarında hasar oluşmuştu. Ödeme günü gelen üreticiler bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden çok üreticilerin Ziraat Bankası'na borcu bulunuyor. Bu banka ile de görüşüyoruz. Muhtarlarla kendi aramızda değerlendirmelerde bulunduk. Çiftçilerin çoğunun taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Üreticilerin borçları ertelenirse üreticiler rahatlayacak. Mart ayında borçların ertelenmesiyle ilgili karar çıkarsa Alanya'daki üreticiler rahatlayacak. Devlet bankası yanında üreticilerin bazı özel bankalara da borçları var. Özel bankalarla ilgili de görüşmelerin yapılacağını duyduk. Özel bankalar da bir yapılandırma çalışması içerisine girerse 2017 yılını rahat geçireceğiz" dedi.

