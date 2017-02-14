Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -4°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.194
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5680
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...

'Alanya'da zarar var, borçlar ertelenmeli'

Alanya'daki üretim alanlarında zarar oluştuğunu hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Musluoğlu, üreticilerin borçlarının ertelenmesiyle çiftçilerin rahat edeceğini söyledi

'Alanya'da zarar var, borçlar ertelenmeli'

Alanya'daki üretim alanlarında zarar oluştuğunu hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Musluoğlu, üreticilerin borçlarının ertelenmesiyle çiftçilerin rahat edeceğini söyledi

14 Şubat 2017 Salı 21:31
'Alanya'da zarar var, borçlar ertelenmeli'
banner404

Erkan UYSAL
ALANYA Ziraat Odası'nda 2017 yılı desteklemeleri ve borçların yapılandırılmasıyla ilgili konuşmak için muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında bilgiler veren Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması durumunda üreticilerin 2017'yi rahat geçireceğini söyledi. Musluoğlu, "Önceki gün Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, çiftçilerin borçlarının ertelenmesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Alanya'da da bazı mahallelerimizdeki üretim alanlarında hasar oluşmuştu. Ödeme günü gelen üreticiler bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden çok üreticilerin Ziraat Bankası'na borcu bulunuyor. Bu banka ile de görüşüyoruz. Muhtarlarla kendi aramızda değerlendirmelerde bulunduk. Çiftçilerin çoğunun taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Üreticilerin borçları ertelenirse üreticiler rahatlayacak. Mart ayında borçların ertelenmesiyle ilgili karar çıkarsa Alanya'daki üreticiler rahatlayacak. Devlet bankası yanında üreticilerin bazı özel bankalara da borçları var. Özel bankalarla ilgili de görüşmelerin yapılacağını duyduk. Özel bankalar da bir yapılandırma çalışması içerisine girerse 2017 yılını rahat geçireceğiz" dedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaZiraat Odası Başkanı Musluoğluüretim Alanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT personel alımı başladı | PTT personel alımı iş başvurusu nasıl yapılır?
PTT personel alımı başladı | PTT personel alımı iş başvurusu nasıl yapılır?
FED Başkanı konuştu dolar hareketlendi
FED Başkanı konuştu dolar hareketlendi
Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı
Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals