AKTOB’da yeni dönem

3 yılda bir düzenlenen AKTOB Genel Kurulu, Kundu bölgesindeki Concorde Otel'de yapıldı. Yeni dönemde aday olmayan başkan Yusuf Hacısüleyman, sektörde son dönemlerde hem sayısal, hem ekonomik olarak sıkıntılara göğüs germeye çalıştıklarını söyledi. Hacısüleyman, "Böyle dönemlerde politika üretmenin zorluğunu biliyorduk. Ancak yine de 'Ne yapalım böyle oldu, böyle idare edeceğiz' demedik. Alabileceğimiz önlemleri almaya çalıştık. Özelikle kamu yönetimine alınması gereken tedbirler konusunda ışık tutmaya çalıştık. Bu taleplerimiz kimi zaman çok iyi karşılandı, kimi zaman karşılanamadı. Kimi zaman da gecikmeli karşılandı. Yeni yönetimin geçmiş dönemde yapamadıklarımızı hayata geçirmek için canla başla çalışacağına inanıyorum" dedi.Yusuf Hacısüleyman, kongreye katılan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya kendi döneminde turizme yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaketini aldıktan sonra konuşan Tolstopyatenko, "Geçen hafta yaşanan olay sadece iki ülkenin ilişkilerini bozmak amacıyla değil, aslında iki ülke arasında yeniden yapılandırılan dostluğa karşı yapılan bir eylem olduğunu düşünüyorum" dedi. Konuşmaların ardından yönetime tek liste aday gösterildi. Erkan Yağcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, genel kurula katılanların tümünün onayıyla 3 yıllık güvenoyu aldı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, konuşmasında eski yönetim kurulları ve başkanlarına teşekkür etti. Yeni yönetim olarak üyeler arasındaki iletişime önem vereceklerini aktaran Erkan Yağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Antalya'nın Türkiye'nin turizmdeki başkenti olduğu yönündeki hafızaları tazelemek istiyoruz. Turizmin düzelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Antalya turizmi hem ülke ekonomisi, hem de sosyoekonomik yapı için çok önemli. Turizm zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde devletin turizme sağlayabilecek destekleri olabildiğinde ifade etmeye çalışacağız. Ayrıca, Antalya ve Türkiye'nin dünya turizminde yakaladığı başarıyı korumak ve geriye gitmemesi için alınması gereken önlemler konusunda elimizden gelini yapacağız."
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Genel Kurulu'nda, Erkan Yağcı yeni başkan oldu
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