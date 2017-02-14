AKTOB'dan ÖTV çağrısı

AKTOB yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı beklenti ve taleplerinin konuşulduğu toplantıya konuk olarak Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

'ÜÇÜNCÜ ANA PAZAR ÜLKE BULMALIYIZ'

Kemerağzı Concorde Hotel'deki toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Yağcı, sadece bardağın boş tarafını görmenin turizmcilere yakışmayacağını belirterek "Biz turizmcilerin gerçekleri görerek, AKTOB çatısı altında, yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmenin ana görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum" dedi. Benzerlikleri açısından Türkiye turizmiyle İspanya'yı, Antalya turizmiyle de Mayorca kentini karşılaştıran Yağcı, İspanya'nın üç ana pazarından İngiltere'den 17 milyon, Fransa ve Almanya'dan da 11'er milyonun üzerinde turist ağırladığını söyledi. Mayorca'nın toplam 12 milyon turistinin yüzde 70'inin bu üç pazardan oluştuğuna dikkat çeken Yağcı, Türkiye'nin ise iki ana pazarı Almanya ve Rusya'nın toplam turist sayısının yüzde 60'ını oluşturduğunu ve Türkiye'nin üçüncü bir kaynak pazara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

2016'da Türkiye ve Antalya'nın rakamsal olarak zor bir dönem yaşadığını hatırlatan Yağcı, sektörde 2014 rakamlarının referans alınması gerektiğini belirterek, "Gelecek açısından rakamlar umut verici. 2014'ü referans alır ve yeni bir kaynak pazar yaratılırsa Antalya için konulan 2023 hedeflerine ulaşmak çok zor olmayacaktır" dedi.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ

Erkan Yağcı, sektörün bu yıla dönük taleplerini sıralarken, enerji kalemlerinde en düşük tarifenin uygulanmasını, düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredileri verilmesini, SGK primleri, emlak vergisi, ecrimisil gibi vergilerin geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da ertelenmesini ve mümkünse geçici olarak birkaç yıl sınırlı kılınarak alınmamasını, alkolde alınan ÖTV'nin konaklama işletmelerinde 'herşey dahil' kapsamında alınmamasını istedi. İstekleri arasında Erkan Yağcı, ihracatçılar için sağlanan KDV iadesinin konaklama tesisleri için de sağlanmasını, THY'nin yeni bir iş modeliyle Antalya'ya Avrupa ve bazı ülkelerle direkt hatlar koymasını, imaj ve algı kampanyaları yapılmasını, ülkesel bazda saha çalışmaları ve tur operatörleriyle yakın çalışma yapılmasını, uluslararası sektörel organizasyonlara ev sahipliği yapılmasını da saydı.

FİYATLARI ÇOK DÜŞÜRMEYİN UYARISI

Tüm bunları yaparken de fiyat-kalite dengesinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Yağcı "Rusya'dan bu yıl beklentiler çok ciddi düzeyde. Rezervasyonlar iyi ama çok fiyat düşürme ve kırmanın açıkçası 2016'da çok işe yaramadığını gördük. Bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor ki, kaliteden ödün vermeden fiyatları da belli bir seviyede korumamız lazım. Ve 2014 yılındaki fiyatlara geri dönüşümüz 5-6 yılı almamalı" diye konuştu.

6.5 MİLYON BÜYÜK BAŞARI

Vali Münir Karaloğlu da bardağın bir dolu, bir de boş tarafı olduğunu belirterek, "Antalya'nın en kötü sezonu dediğimiz, dibi gördüğümüz sezonda 6.5 milyon turisti ağırlaması büyük bir başarıdır. Bu kadar olumsuzluk, darbe, patlamalar-çatlamalar, dünyadaki kaos, bu kadar problemin içinde 2016'da bu şehir ve turizmcisinin 6.5 milyon insanı bu şehirde ağırlamasını çok değerli buluyorum. Bardağın boş tarafı ise bu şehrin potansiyeli bu değil, 13 milyonu görmüş bir şehir ve onun da üstünde sayıyı ağırlama kapasitesi olan, altyapısı yeterli bir şehir" dedi. Vali Karaloğlu, turizmcilerden martta yeni sezon için yapacakları işe alımları bir ay öncesinden yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam kampanyasına destek vermeleri çağrısında da bulundu.