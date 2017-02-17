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Airbus'a 183 milyon euroluk dava

Avusturya Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, Eurofighter uçaklarının satışında hile yapıldığı gerekçesiyle Airbus`a dava açıldığını duyurdu

Airbus'a 183 milyon euroluk dava

Avusturya Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, Eurofighter uçaklarının satışında hile yapıldığı gerekçesiyle Airbus`a dava açıldığını duyurdu

17 Şubat 2017 Cuma 14:50
Airbus'a 183 milyon euroluk dava
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AVUSTURYA Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil,  Airbus firmasına Eurofighter savaş uçaklarının satışında hile yapıldığı  şüphesiyle 183,4 milyon avroluk tazminat davası açıldığını söyledi. 

Doskozil düzenlediği basın toplantısında, Eurofighter savaş jetlerinin  satışı sırasında art niyetli ve hileli bir şekilde değişiklik yapıldığını ileri  sürerek, Avusturya'nın toplamda 1,1 milyar avro zarara uğradığını ifade etti.

Viyana Savcılığından  davaya ilişkin yapılan açıklamada da Avrupa  merkezli firmanın, jetlerin gerçek fiyatı, donanım ve teslimine ilişkin bilinçli  olarak hile yolu ile değişiklik yaptığını belirtildi.

Airbus'dan 2003 yılında yapılan alımlarla 2007'de yapılanlar arasında  değişiklik olduğunun belirlendiğine işaret edilen açıklamada, 2012'de konuya  ilişkin araştırmanın başladığı ve bugün itibarıyla raporun tamamlanmasının  ardından dava açıldığı kaydedildi.

Avusturya, 2003-2009 yıllarında Airbus'dan 15 Eurofighter jeti satın  almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AirbusAvusturyaHans Peter DoskozilEurofighter
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