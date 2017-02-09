Ailece robot üretiyorlar

AVRUPA Nükleer Geliştirme Örgütü'ndeki (CERN) parçacık deneyinden, sütün pastörize edilmesine kadar farklı alanlarda çok sayıda projeye imza atan İzmirli mühendis 2 kardeş ve onlara destek olan anne babası, beyaz eşya fabrikalarında kullanılmaya başlanan "Cerberus" isimli vidalama robotuyla dünyanın bu alandaki en son teknolojisini geliştirdi.

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2013'te TÜBİTAK'ın genç girişimci desteğini alan Murat Merdin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsü içindeki Teknopark "MET İleri Teknoloji Sistemleri" adlı şirketi kurdu.

Merdin, buradaki yaptığı çalışmayla alüminyum radyatör geliştirerek ilk patentini aldı.

Isıtma verimini ve dayanıklılığı artıran bu radyatörün ardından planladığı diğer projeleri hayata geçirmek için işe koyulan Merdin'e, Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun olan kardeşi Oğuz Deniz Merdin de katıldı.

Beyaz eşya sektöründe yöneticilik görevinin ardından emekli olan baba Kadir Merdin ve anne Esin Merdin'in de destek verdiği kardeşlere, farklı alanlardan mezun olan kuzenleri de katıldı.

Adeta aile içi bir bilişim kadrosu oluşturan kardeşler, gece gündüz çalışarak 4 yılda 10 patent aldı. Her aile üyesinin bilgi ve yeteneğini sergilemesi sonucu yazılım, mekanik ve elektrik-elektroniği entegre eden sistemler geliştiren Merdin kardeşler, beyaz eşya fabrikaları ve savunma sanayi şirketleri için çözümler üretti.

Merdin kardeşlerin kurduğu şirket, "senkron kontrollü hidrolik pozisyonlama sistemi" ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'nün (CERN) yürüttüğü parçacık deneyi için çıkılan ihaleye de başvurdu.

Tamamen yerli tasarımla geliştireceği sistemle ihaleye kabul edilen tek Türk firmasına sahip olan Merdin kardeşler, deneyin en kritik bölümünde yer alan 30 metre çapında 100 ton ağırlığındaki plakaların birbirinden paralel ayrılması için sistem geliştirdi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığı döneme rastlayan ihaleyi kazanamayan firma, CERN'in tedarikçisi olarak kabul edilmesi nedeniyle kurumun açacağı diğer projeler için sistem geliştirmeye devam ediyor.

İzmirli mühendis 2 kardeş ve onlara destek olan anne baba, beyaz eşya fabrikalarında kullanılmaya başlanan "Cerberus" isimli vidalama robotuyla dünyanın bu alandaki en son teknolojisine imza attı.

Son olarak kuru meyve ihracatında aflatoksin sorununu ortadan kaldıracak bir mikrodalga fırın projesine odaklanan firma, aynı proje kapsamında sütün atölye koşullarında pastörizasyona imkan sağlayan sistem üzerinde çalışıyor.

"İHALEYİ KAYBETTİK AMA..."

Şirketin kurucusu ve genel müdürlüğünü yapan Murat Merdin, CERN ihalesini kaybetmelerine rağmen buradan büyük bir deneyim edindiklerini dile getirerek, bu deneye Türk teknolojisini dahil etme konusundaki iddialarını yitirmediklerini söyledi.

Merdin, şöyle konuştu:

"Başarsaydık CERN'e teknoloji tedarik eden ilk Türk firması olacaktık. Bir parça ya da makina değil komple anahtar teslim Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir sistem kuracaktık. Deneyin en önemli bölümünün çok kritik bir parçasından bahsediyoruz. Temmuz ayında ülke olarak belirsizlik yaşadık, bu yatırımı ve işi vermemeleri doğaldı. Ama bu tarz şeyler bizi yıldırmadı. Biz işimize devam ettik. Kazanamadık ama halen CERN'in tedarikçisiyiz. Şimdi bizi başka projelere dahil etmek istiyorlar. Bununla ilgili ihale bilgilerini paylaştılar."

"AİLEMİZİN ROBOTU: CERBERUS"

Beyaz eşya sektörü için geliştirdikleri yenilikçi vidalama ve dişli eşleştirme sistemlerini robotik sistemlere entegre ettiklerini ve dünyanın bu alanda en son teknolojisini geliştirdiklerini kaydeden Merdin, "Cerberus adını verdiğimiz robot bir çamaşır makinası fabrikasında kullanılmaya başlandı." dedi.

Bu robotla rakip konumdaki İtalyan robotlarına göre daha küçük boyutlu, hafif ve verimli bir sistem geliştirdiklerini aktaran Merdin, sistemin yakın vadede dünyadaki tüm fabrikalara yayılmasını beklediklerini dile getirdi.

Şirketin kurulduğu 2013'ten bu yana geliştirdikleri teknolojilerle 10 patente sahip olduklarını vurgulayan Merdin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize, 'bu kadar zamanda bu kadar proje nasıl oldu' diye soruyorlar. Biz çok çalışıyoruz. Haftanın 7 günü buradayız. 4-5 projeyi aynı anda yürütüyoruz. Kardeşim ve kuzenlerimin yanı sıra annem ve babam bize destek oluyor. Tam bir aile ortamımız var. Dışarıdan gelen insanlar da bu aile ortamına dahil olacak şekilde özenle seçiliyor."

ANNE VE BABANIN GURURU

Anne Esin Merdin ise emekli olduktan sonra çocuklarına destek olmak için şirkete dahil olduğunu, ortaya çıkan projelere aile olarak imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Günlerinin Sabah kahvaltısında iş konuşarak başladığını, gün boyu proje konuştuktan sonra iş sohbetinin evde de yatana kadar devam ettiğini dile getiren Merdin, "Bu bazen iyi bazen kötü oluyor. Bazen anne olarak şikayet ediyorum. Farklı bir şey konuşalım diyorum. Ama çocuklarım çok büyük işler yapıyor. Biz konuştukça yeni ve farklı şeyler ortaya çıkıyor. Yolda giderken gördüğümüz bir aksaklıktan dahi proje fikri geliştirir hale geldik." diye konuştu.

Baba Murat Merdin ise meslek hayatında edindiği tecrübeleri oğullarına aktardığını, onların da bunu teknolojiyle birleştirdiğini anlatarak, "Bu çok büyük bir keyif. Yönetici olarak çalıştığım zamanlarda hayal edip gerçekleştiremediğim bir çok şeyi oğullarım kendi geliştirdikleri teknolojilerle başarıyor. Bu baba olarak çok gurur verici." ifadelerini kullandı.



