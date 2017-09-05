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Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek artış, yüzde 16,85 ile yumurtada oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 19,81 ile sivri biber geldi

Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek artış, yüzde 16,85 ile yumurtada oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 19,81 ile sivri biber geldi

05 Eylül 2017 Salı 12:26
Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu
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TÜKETİCİ fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12,84 ile kayısı izledi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz oldu.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz izledi.

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Ağustos AyıZamTürkiyeAğustos Ayı Zam şampiyonu
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