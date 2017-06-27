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Ağbal'dan yapılandırmada 'son 4 gün' uyarısı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresi 30 Haziran'da bitiyor. Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak" dedi

Ağbal'dan yapılandırmada 'son 4 gün' uyarısı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresi 30 Haziran'da bitiyor. Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak" dedi

27 Haziran 2017 Salı 11:37
Ağbal'dan yapılandırmada 'son 4 gün' uyarısı!
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu  alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru  süresinin 30 Haziran'da bittiğini belirterek, "Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız  bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak." dedi.

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, 7020 sayılı kanunun  esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını  yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını söyledi.

Buna karşın, daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş  vatandaşların da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait borçları için  başvuruda bulunabileceklerini belirten Ağbal, "Bir daha yeniden yapılandırma  kanunları olmayacak. Bu son fırsat. Kanun, öğrenciden çiftçiye, memurdan esnaf ve  sanayiciye kadar çok geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımız bu son ve  büyük fırsattan mutlaka yararlansın." diye konuştu.

Vatandaşların yeniden yapılandırmaya müracaat etmelerini çok  önemsediklerini dile getiren Ağbal, "Kanundan yararlanmak için son 4 gün kaldı.  Süre uzatımı kesinlikle olmayacak. Tüm vergi dairelerimiz de son 3 gün, yani  çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 00.00’a kadar açık olacak." ifadelerini  kullandı.

Ağbal, müracaatların vergi dairelerine bizzat gidilerek, posta yoluyla  ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası üzerinden  yapılabileceğini söyledi.

GİB'in internet sitesinden 30 Haziran'a kadar ister gece ister gündüz,  her an başvuru yapılabileceğine dikkati çeken Ağbal, şu ana kadar başvuruların  büyük kısmını internetten aldıklarını, vatandaşların bu kanalı kullanarak,  işlemlerini rahatça yapabileceğini kaydetti.

'BU AY SADECE BAŞVURU YAPILACAK'

Önceki yapılandırma kanunlarında vatandaşların başvurularını ağırlıkla  son güne bıraktıktan sonra ek süre istediğini gördüklerini anlatan Ağbal,  "Müracaata gidildiğinde para istemiyoruz. Bu ay sadece başvuru yapılacak.  Ödemeler temmuzda başlıyor." dedi.

Bakan Ağbal, haziran ayında müracaat edildikten sonra, ilk ödemelerin  vergi dairelerine olan borçlar için temmuz ayında, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)  ise ağustos ayı içerisinde yapılacağını, ödemelerde de 36 aya kadar taksit imkanı  bulunduğunu bildirdi.

Uygulamadaki son rakamları da paylaşan Ağbal, "Bayramdan önceki son  rakamlara göre, 1 milyon 423 bin dilekçe ile 723 bin vatandaşımızın başvurusunu  aldık. 5,6 milyar liralık alacak bu sayede yapılandırıldı. Bu rakamların  özellikle son 3 günde hızla artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kanun kapsamına giren alacakları da şöyle  sıraladı:

"Maliye Bakanlığına olan vergi borçları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına  gümrük vergisi borçları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kredi borçları kanun  kapsamında olacak. Maliye Bakanlığı açısından bakıldığında tüm vergiler, vergi  cezaları, gecikme zamları ve faizleri yeniden yapılandırma kapsamında bulunacak.  Trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayollarında usulsüz geçişler  nedeniyle kesilen para cezaları, öğrencilerin öğrenim kredisi borçları,  ecrimisiller de kanun kapsamında yapılandırılabilecek. SGK'ya olan prim borçları  ve buna bağlı idari para cezaları da kanun kapsamında yapılandırılabilecek."

BİRİKMİŞ GECİKME FAİZİNDEN KURTULMA ŞANSI

Kanundan yararlanan vatandaşların, borçlarının büyük bir bölümünden  kurtulduklarının altını çizen Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız mutlaka başvurularını yapsınlar. Vergi borçlarının  ödenmesi için önlerinde 1 ay, SGK'ya olan borçlar için 2 ay daha olacak. Kanundan  yararlananlar, bugüne kadar birikmiş gecikme faizlerinin neredeyse tamamına  yakınından kurtuluyor. Neredeyse ana parayı ödeyerek, borçlar kapanıyor. Bir kez  daha hatırlatmam gerekirse, son 4 güne girdik. Bir daha böyle genel yapılandırma  kanunları olmayacak. Bu son fırsattan tüm vatandaşlarımızı yararlanmaya davet  ediyorum. Başvurularını yapan vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum."

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Son Güncelleme: 28.06.2017 02:25
Anahtar Kelimeler:
BakanYapılandırma
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