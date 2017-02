Ağbal açıkladı! 3 aşamalı olacak

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, CNN Türk kanalında Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) "kaynak üretimine yardım edeceğini" belirtirken, TVF'nin kamu projelerinde anahtar role sahip olacağını söyledi. TVF'de 3 aşamalı denetim olacağını belirten Ağbal, bağımsız denetim raporları hazırlanacağını söylerken, "Meclis denetimi var yanlış bilgi veriliyor" ifadelerini kullandı. Ağbal, "Varlıklar Bakanlar Kurulu onayıyla yönetilecek ve şirketlerin yönetimine müdahale olmayacak" dedi. Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

"Varlık Fonu sayesinde milletimizin ekonomisine daha fazla güç katacak. Varlık fonu hiçbir şey yapmadan kenarda bekleyemez. Başka alacağımızı kararlarla daha da güçlenecek. Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacak. Varlık Fonu tarafından daha etkin yürütülebilecek bütün varlıklar, gayrimenkuller de olabilir. Türkiye Varlık Fonu Uluslararası standartlara uygun olarak çalışacak bir kurum olacak. Türkiye Varlık Fonu gerek içerde gerek dışarıda uluslararası piyasalara çıktığı zaman daha şeffaf olacak.

3 DENETİM AŞAMASI OLACAK

Bağımsız denetime tabi olması lazım. Onun için beraber bağımsız denetimi kurduk. Türkiye Varlık Fonu ve Varlık Yönetim şirketi bağımsız denetçiler tarafından denetlenecek. 3 denetim var, bağımsız denetim var, Başbakanlık ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetim ve meclis denetimi var. Her sene yıllık bağımsız denetim raporu meclise gidecek ve bu fonlar şirketler denetlenecek. Siyasi denetim, hukuk denetimi hepsi olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın.

Oluşturulan bu sinerji sayesinde, şirketlerin değerlerine değer katılacak. Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı. Uluslararası standartlarda denetlenecek ve şeffaf olacak.

Her şirketin Genel Kurulu, Yönetim organları var. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin yönetimine karışılmayacak. Herhangi bir müdahale söz konusu değil."

Türkiye Varlık Fonu sermaye piyasalarına katkı sağlayacak. Bugüne nasıl hükümet sahip çıktıysa bundan sonra da sahip çıkacaktır. Bu varlıklar bu şirketler en iyi şekilde yönetildiyse, bundan sonra da müthiş bir sinerjiyle yönetilecektir. Çok temel bir kural var, Türkiye Varlık Fonu'na atanacak kişilerle ilgi atamalar tecrübeli kişiler olacaktır. Bilgi deneyimleriyle tecrübeleriyle bunu kanıtlamışlardır.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE İNDİRİM

Mükellef olduğu bütün vergileri süresinde ödemişse, geçmişe yönelik borcu yoksa, bu mükellefimizi nasıl ödüllendireceğiz? Geçmişine bakacağız, beyannamesinde vergisini hesaplayacağız. Yüzde 5'e kadar vergi indirimi yapacağız. 1 milyon lirayı aşmamak üzere. Yüzde 5'e kadar oranla vergi indirimine gideceğiz.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılar Türkiye'de çalışmak istiyorlar. Türkiye gelecek vaad ediyor. Özellikle son yıllarda inşaat sektörü çok sayıda yatırım çekiyor. İnşaat sektörünün ekonomi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yabancılar konut almak istediklerinde katma değer vergisi ödemeyecek. Geçen sene bu şekilde 18 bin konut satılmış. Yabancı şirket kaç liralık konut satın alırsa alsın bundan fayadanalacak. Nereye gitsek yabancıları görüyoruz. Yabancılar artık Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Bizde ekonomiye dinamizm katmak istiyoruz.

OTOMOTİV İÇİN VERGİ İNDİRİMİNE "YEŞİL IŞIK"

Geçen hafta beyaz eşyaya yapılan ÖTV indirimi, piyasada bir canlanma başlattı. 3 aylık bir kampanya dönemi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde mobilya ve beyaz eşya önemli bir talep artışı getirecek.

Şu an gündemimizde, inşaat sektöründe vergi maliyetlerini aşağıya çekmek için Bakanlar Kurulumuzun talimatları oldu. Vergi oranlarını aşağıya çekecek önerileri sunduk. Özellikle son 6 yılda ekonomide canlanmayı desteklemek. Otomotivde her zaman şuna önem verdik. Otomotiv sektöründe ekonomiye canlandıracak tedbirler alınması gerekiyorsa onu da yaparız. Düşük segmentlerdeki araçlarda vergiyi düşük tuttuk."