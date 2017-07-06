Afrika sıcağı rekor kırdırdı

HAZİRAN sonunda Türkiye’yi etkisin altına alan Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, elektrikte tüketim rekorunun kırılmasına neden oldu. Türkiye’nin elektrik tüketiminde aşırı sıcak havanın etkisi ve sanayi üretimindeki artış sebebiyle 3 Temmuz Pazartesi günü tüm zamanların rekoru kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi günü tüketimin en yüksek zaman olduğu ani puantta 46 bin 400 megavat ile tüm zamanların rekoru gerçekleşti, 927 milyon 875 bin kilovatsaat ile elektrik tüketiminin en yükseğe çıktığı gün olarak kayıtlara geçti. Bir önceki elektrik tüketim rekorunu 905 milyon

764 bin kilovatsaat tüketim ve ani puantta 44 bin 734 megavatla 10 Ağustos 2016’da kıran Türkiye’nin bu yılki tüketim rekorunun daha erken görülmesinde, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu. Söz konusu tüketim rekoruna rağmen, Türkiye genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Yetkililer, bu denli yüksek tüketimlerde daha önce iletim altyapısından ve bölgesel elektrik üretiminin yetersizliğinden kaynaklı kısıtlamalara gidilmek zorunda kalındığını hatırlattı.



İlk kez sorun yaşanmadı



Yetkililer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın üzerinde durduğu iletim ve dağıtım altyapısına yönelik 1.5 yıldır devam eden yatırımların zamanında tamamlanmasıyla hiçbir kısıt veya kesinti uygulanmadan söz konusu rekor tüketimin karşılanabildiğine işaret etti.

Herhangi sıkıntı yaşanmadan bu denli yüksek talebin karşılanmasının bir ilk olduğunun altı çizildi.