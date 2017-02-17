AFD'den kadınlar için kredi desteği

TÜRKİYE Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Fransız Kalkınma Ajansından (AFD) temin ettiği kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği kredilerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

TSKB’nin kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla AFD'den temin ettiği 100 milyon avro tutarındaki kredinin tanıtım toplantısı Fransız Sarayında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Aurélien Maillet, Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılma yüzdesinin 30'un altında ve OECD ülkeleri sıralamasında sonlarda bulunduğunu belirterek, "Türkiye, bununla ilgili çok ciddi eylemlere adım atmış durumda. Fransa olarak tüm atacağı adımlarda Türkiye'nin yanındayız. Hem TSKB hem de AFD bağlılıklarını çok ciddi bir şekilde orataya koydu." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN FARKLI FİRMA VE SEKTÖRLERDE İŞ GÜCÜNE KATILIMI BÜYÜK POTANSİYEL"

TSKB Genel Müdürü Suat İnce de çağdaş bir toplumun kurulması ve refahın toplumun tüm kesimlerine yayılması için kalkınmanın sosyal boyutunun büyük önem taşıdığını belirterek, "Sosyal kalkınmaya giden yol ise 'önce insan' demekten geçiyor. Biz de AFD ile birlikte 'önce insan' diyerek yola çıktık ve bu konuda topluma nasıl fayda sağlayabileceğimize odaklandık. Bugün bizi bir araya getiren kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği destek programımız bu ortak hedefin bir sonucu." dedi.

TSKB'deki kadın çalışan oranlarına da değinen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm faaliyetlerimizi yüzde 56'sı kadın çalışanlardan oluşan nitelikli insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Üst yönetimdeki yüzde 44’lük kadın oranıyla da olumlu ayrışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu söylerken, fırsat eşitliğini kadın çalışanlarımız için bir ayrıcalık değil bir hak olarak gördüğümüzün altını çizmek isterim. TSKB olarak bu oranların ancak yaygınlaştıkça anlam kazanacağının farkındayız. Kadınların farklı firma ve sektörlerde iş gücüne katılımının, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri bakımından büyük bir potansiyel ifade ettiğine inanıyoruz. Çalışma hayatımın çok büyük bir kısmında kadın yöneticilerle çalıştım ve kendimi daha iyi hissettim."

Kredinin iş sağlığı ve güvenliği boyutuna dikkati çeken İnce, "İş sağlığı ve güvenliği konusunda firmalarımızın bilinç düzeyinin artmasıyla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa eden iş gücümüzün en yüksek sağlık ve güvenlik şartlarında çalışmasını ve üretmesini mümkün kılacak gelişmelerin hızla devreye girdiğini görüyoruz. Kuşkusuz bu noktada kadın istihdamını teşvik eden, iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rol üstlenen devlet politikalarımızın da katkısı büyük." ifadelerini kullandı.

AFD Türkiye Grup Direktörü Bertrand Willocquet ise AFD olarak Türkiye'de çevresel dengelere ve iklim değişikliğiyle mücadeleye duyarlı, daha katılımcı bir büyümeye destek olmayı amaçladıklarını anlattı.

TSKB ile 10 yılı aşan uzun soluklu ve kaliteli iş birliği kapsamında Türkiye ekonomisinin çevresel ve sosyal kalkınması açısından ortak bir vizyon paylaşmaktan gurur duyduklarını aktaran Willocquet, TSKB ile AFD'nin tanıtımını yaptıkları projenin önemine işaret etti.

Willocquet, söz konusu iş birliğinin AFD için de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk kez bankacılık sektörü aracılığıyla kadın istihdamını doğrudan hedefine alan bir temayı finanse ediyoruz. Bizim için çok önemli olan bu konuda özellikle dinamik ve yenilikçi yapısı sebebiyle TSKB ile birlikte çalışmayı tercih ettik. TSKB’nin bu projeyle, şimdiye kadar gerçekleştirdiği diğer çalışmalarda olduğu gibi büyük başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Bu proje sayesinde elde edilecek başarılar, Türkiye ekonomisinin bütünü ve şirketler açısından somut kazanımlar ortaya koyarken; bizi de faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde benzer projeler geliştirmek konusunda motive edecek."

"KAGİDER SİZLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ MODELİYLE YOL VE YÖNTEM GÖSTERMEK İSTER"

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Özel Sektörde Kadın-Erkek Eşitliğine Yönelik Uygulamaları Nasıl İyileştirebiliriz?" paneli AFD Bankacılık Sektörü ve Çevre Müdürü Luis Salamanca moderatörlüğünde; Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, Sabancı Üniversitesi Projeler İdari Sorumlusu Sevda Alkan ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

KAGİDER Başkanı Oktar, G20 Türkiye başkanlığında ilk defa Woman 20'nin (W20) kurulduğunu anımsatarak, "G20 ülkeleri olarak biz 100 milyon kadını iş gücüne katmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ve dünyada en kârlı ilk 100 şirketin istihdamına bakıldığında kadın-erkek oranını dengeli bir şekilde kullanan şirketler olduğunu belirten Oktar, "Genetik olarak getirdiğimiz bazı karar verme ve liderlik becerilerimiz var. Örneğin; erkek, daha analitik ve hızlı, kadın ise daha kapsayıcı ve öğretici... Eğer siz karar verme sürecinde bu iki gücü birlikte kullanırsanız daha akıllı ve daha verimli sonuçlar alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Oktar, farklı seslere tahammül etmenin, bunları aynı oranda duyabilmenin ve karar mekanizmalarına sokabilmenin önemine işaret ederek, "Çünkü çeşitlilik zenginlik ve akıllılıktır. Bütün şirketleri, kadın istihdamını artırarak akıllı şirketler olmaya davet ediyorum. Bununla ilgili nasıl yapılacağına ilişkin arayışınız varsa, KAGİDER sizlere fırsat eşitliği modeliyle yol ve yöntem göstermek ister." değerlendirmesinde bulundu.

Oktar, Türkiye'de kadınların evlilik ve doğum nedeniyle işten ayrıldığını, ikinci ve üçüncü çocuktan sonra işe devam etme oranın daha da azaldığını ifade etti.

"KADIN DOSTU" ŞİRKETLERİN PROJELERİNE DESTEK

TSKB’nin AFD'den temin ettiği, 100 milyon avro tutarındaki kredi kapsamında "kadın dostu" şirketlerin sürdürülebilirlik kriterlerine uygun tüm yatırım projelerine destek sağlanabilecek.

TSKB’nin kredi değerlendirme sürecinde yer alan “Kadın İstihdamı Yönetim Aracı” ile şirketlerin bu alandaki uygulamaları değerlendirilecek. Kadın istihdamını artırma ve fırsat eşitliği sağlama yönünde hedefler koyan firmalar da bu krediden faydalanabilecek.

Kredinin bir diğer boyutunu oluşturan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) finansmanıyla, firmaların İSG açısından risk taşıyan alanlarda iyileştirici ve önleyici projelerinin hayata geçirilmesine destek verilecek. Firmalara her bir yatırım projesi için 8 milyon avroya ulaşan tutarlarla sunulacak kredilerin minimum vadesi 4 yıl olacak.