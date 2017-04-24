AEDAŞ yatırımları sürüyor

AEDAŞ’IN mevcut yatırımları sonucunda alçak gerilimde yüzde 130, orta gerilimde yüzde 220 oranlarında düşüşler meydana geldi. 2016 yılında yatırım ve yenileme çalışmalarına 12 milyon TL harcayan AEDAŞ, 2017 yılı içerisinde ise Alanya’ya 18 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor. Alanya’da yapılan yatırım ve planlama çalışmaları hakkında bilgi veren AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, Alanya’yı batı, merkez ve doğu olarak 3 bölgeye ayırdıklarını, üç bölgenin de ihtiyaçları doğrultusunda yatırım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

‘ENERJİ İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR’

Turistik işletmelerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Batı Alanya’da enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını ve AEDAŞ’ın buna bağlı olarak çalışmalarını şekillendirdiğini belirten İslamoğlu, “Artan enerji talebini karşılamakta mevcut hatlar yetersiz kalıyordu. Arızalara ve sık sık kesintilere yol açması nedeniyle yetersiz kalan hatlar yerine istenen yeterlilikte enerji nakil hattı tesisi kurduk. Konaklı’da bulunan eski trafo ve dağıtım binamızı da yenileyerek hava yalıtımlı hücrelerimizi neme ve ısıya dayanıklı gaz yalıtımlı hücrelerle değiştirdik. Avsallar Mahallesi’nde ekonomik ömrünü doldurmuş olan açık şalt binasını tamamen yenileyerek modüler hücreli sistemle donattık. Bölgede artan enerji ihtiyacını karşılamak ve elektrik geriliminin düşmesini engellemek amacıyla Cikcilli Mahallesi’nde 630 kilovoltamperlik (kVA) beton köşk tipi bir trafo merkezi yaptık” dedi.

MERKEZDE HAVAİ HATLAR KALDIRILIYOR

Alanya merkezde yapılan yatırım çalışmaları sonrasında enerji kesintilerinin minimum seviyelere düştüğünü belirten AEDAŞ Genel Müdürü İslamoğlu, merkezde havai hatların yeraltına alınması ve aydınlatma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Alanya Belediyesi tarafından örnek cadde olarak yapımına başlanan Alaiye Caddesi’nde havai hatları yeraltına aldıklarını belirten İslamoğlu, “Farklı türlerdeki aydınlatma direklerini sökerek tüm aydınlatma direklerinin tek tip olmasını sağladık. Yapılaşmanın hızla arttığı Küçükhasbahçe Mahallesi’nde mevcut şebekenin yetersiz kalması sebebiyle bölgeye 5 adet 630 kVA’lık trafo kurduk veyeni aydınlatma tesisleri yaptık” şeklinde konuştu.