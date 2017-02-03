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AEDAŞ'dan 986 milyon TL'lik hedef

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından 2020 yılına kadar Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ne 986 milyon TL'lik yatırım yapılacak

AEDAŞ'dan 986 milyon TL'lik hedef

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından 2020 yılına kadar Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ne 986 milyon TL'lik yatırım yapılacak

03 Şubat 2017 Cuma 21:50
AEDAŞ'dan 986 milyon TL'lik hedef
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AEDAŞ'TAN açıklamada, Batı Akdeniz'e 2017 yılı içinde 183 milyon TL'lik yatırım planlandığı kaydedildi. 2016 yılında AEDAŞ tarafından bölgeye 176 milyon TL'lik yatırım yapılırken, Antalya, Isparta ve Burdur'da 37 bin 333 kilometrekarelik alanda 1,7 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriliyor. 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde toplam 986 milyon TL yatırım yapacak olan AEDAŞ, 2016'da özellikle trafo kapasite artışı, hatları yer altına alma ve aydınlatma tesislerinin kurulması çalışmalarına öncelik verdi.
5 BİN AYDINLATMA DİREĞİ
2016 yılında Antalya'ya yaklaşık 1000 kilometrelik elektrik hattı çekilirken, bölgedeki nüfus ve elektrik tüketimindeki artış öngörülerek 285 yeni trafo kuruldu, 5 binin üzerinde aydınlatma direği dikildi. Antalya'nın 24 saat yaşayan şehir olması yönündeki çalışmalar da yapan AEDAŞ, Manavgat, Serik, Alanya ve Gazipaşa'da turizme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
TOPLAM ARIZA SAYISI YÜZDE 54 DÜŞTÜ
2013- 2016 yılları arasında AEDAŞ'ın bölgeye yaptığı yatırım tutarının 690 milyon TL'yi bulurken, 2013 yılında Batı Akdeniz'de 96 bin civarında olan arıza sayısının 2016 sonunda 44 bin seviyesine gerilediği, arıza sayısında yüzde 54'ün üzerinde düşüş yaşandığı kaydedildi. Arıza sayılarıyla paralel olarak arıza sürelerinde de ciddi oranda azalmanın yaşandığının anlatıldığı açıklamada, "Akdeniz Bölgesi'nde 2015 sonunda devreye alınan ve 'Veri Toplama ve Uzaktan Kumanda Kontrolü' olarak ifade edilen SCADA sistemine 2016 sonu itibarıyla 162 orta gerilim dağıtım merkezi dahil edildi. SCADA sisteminin olduğu yerlerde uzaktan müdahale ile kesinti sürelerinde yüzde 90 oranında azalma sağlanırken; uzaktan enerji verilemeyen yerlerde ise lokasyon tespiti sayesinde kesinti süreleri yüzde 30 oranında azaldı" denildi.
KESİNTİ VE ARIZLAR ANINDA BİLDİRİLİYOR
Açıklamada, 300 dağıtım merkezinin SCADA'ya dahil edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Bölgenin dijital haritasını görmeyi sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nde de hızlı ilerleme sağlandığının belirtildiği açıklamada, "2014'de başlayan CBS Projesi çerçevesinde orta gerilim şebeke envanterinin sisteme aktarımı tamamlanırken, güncel telefon bilgileri olan yaklaşık 52 bin aboneye planlı elektrik kesintilerinin yanı sıra arıza bilgisi ve arızanın ne kadar süreceğine dair bilgiler gönderilmeye başlandı. Pilot bölge olarak Muratpaşa'da başlayan projenin 2017 yılında tüm bölgeye yayılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2017 21:53
Anahtar Kelimeler:
AEDAŞAkdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş
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