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Adım Adım Platformu'na 17 STK daha katıldı

Türkiye'yi 2008 yılında “yardımseverlik koşusu” kavramıyla tanıştıran Adım Adım Yardımseverlik Platformu altında toplanan STK sayısı hızla artıyor

Adım Adım Platformu'na 17 STK daha katıldı

Türkiye'yi 2008 yılında “yardımseverlik koşusu” kavramıyla tanıştıran Adım Adım Yardımseverlik Platformu altında toplanan STK sayısı hızla artıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:43
Adım Adım Platformu'na 17 STK daha katıldı
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 BAŞTA İstanbul Maratonu, Runatolia ve NB bozcaada Yarı Maratonu aracılığıyla olmak üzere ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamak için çalışan Adım Adım Yardımseverlik Platformu'na 17 STK daha katıldı. Yeni katılan STK'lar ile birlikte 29 STK'nın kayıtlı olduğu platformdaki kayıtlı STK sayısı 46'ya yükseldi.Platforma yeni katılan STK'lar; ATLAS sağlık eğitim Vakfı, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Hayat Sende Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kaos GL, Karakutu, Köy Okulları Değişim Ağı, Bir Dilek Tut, Oy ve Ötesi, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği / Y-Peer Türkiye, SERÇEV - Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocuklar Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Yuva Derneği. Platforma yeni katılan STK'lar Kasım 2017'de gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nda bağış toplamaya başlayacaklar.Adım Adım Platformu, Temmuz 2017 itibariyle 28.316 gönüllü koşucusu ve 212.006 bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan STK'lara yaklaşık 24 milyon TL'lik bir bağış aktarılmasını sağladı. Adım Adım, ipk.adimadim.org adresinden ulaşılan “İyilik Peşinde Koş Yardımseverlik Platformu” ile bağış topluyor.

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