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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alıyor!

Adalet Bakanlığı, bu yıl içerisinde 15 binden fazla personel alımı yapacak. 6250 hakim ve savcı istihdam edecek Bakanlık, 810 icra katibi, 3 bin infaz koruma memuru ve 5 binden fazla katip, mübaşir, şoför işe alacak.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alıyor!

Adalet Bakanlığı, bu yıl içerisinde 15 binden fazla personel alımı yapacak. 6250 hakim ve savcı istihdam edecek Bakanlık, 810 icra katibi, 3 bin infaz koruma memuru ve 5 binden fazla katip, mübaşir, şoför işe alacak.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alıyor!
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10 BİNDEN FAZLA HAKİM VE SAVCI

Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere bu yıl içerisinde 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor.3500 hakim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, 3 haziranda ÖSYM tarafından yapılacak sınavla ilave 2750 hakim ve savcı alımı daha yapılacak.

3 BİN İNFAZ KORUMA MEMURU

Bakanlık 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıkarken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından 3000 infaz koruma memuru alımına ilişkin sınav süreçlerinin tamamlandığı ve atamalarının yakında yapılacağı belirtildi.

EN AZ 5 BİN ZABIT KATİBİ

Ayrıca Bakanlığın, adliyelerin zabit katibi ve mübaşir ihtiyacını gidermek için yıl içerisinde en az 5 bin zabıt katibi, infaz koruma mübaşir ve şoför alımı alım yapmayı planladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı15 Bin Personel
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