banner405

Açık tütün satışında rekor kırıldı

Türkiye’de 2014’de yüzde 20,7’ye kadar yükselen sigara kaçakçılığı devletin kararlı mücadelesi sonucu yüzde 11’e kadar gerilerken, bu kez yasa dışı açık tütün satışı patladı. 2015’in son çeyreğinde 2,2 milyar dal olan yasa dışı açık tütün satışı, bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dala yükseldi

Açık tütün satışında rekor kırıldı
banner404
TERÖR örgütlerinin başlıca finans kaynaklarından biri olan sigara Kaçakçılığını kararlı bir mücadeleyle yüzde 20.7'lerden yüzde 11'lere kadar düşürmeyi başaran devlet, şimdi de yasa dışı açık tütün satışı sorunuyla karşı karşıya. Saha gözlemleri ve son yapılan araştırmalara göre kısa bir süre öncesine kadar 6 bin olan satış noktası, bu yılın kasım ayı itibarıyla yüzde 64 artarak, 9 bin 600'e ulaştı. 
KULLANAN KİŞİ YÜZDE 80 ARTTI 
Sadece İstanbul'da 1126 satış noktası bulunurken, 2015 yılının son çeyreğinde 2.2 milyar dal olan yıllık açık tütün pazar büyüklüğü 2016 yılının ilk çeyreğinde 1.8 milyar dal artarak, 4 milyar dala ulaştı. Açık tütün kullananların oranı yüzde 80 artarak, 422 binden 633 bine yükseldi. Yasaya göre ticari amaçla açık tütünün satılması ve makarona sarılarak sigara şeklinde satılması kesinlikle yasak. 
SİSTEM NASIL İŞLİYOR? 
Açık tütün satışının kaçak sigara kadar zararlı olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi: “Yasa dışı satışın vergi gelirleri ve kamu sağlığı üzerindeki sakıncalar nedeniyle, Kanun'da idari yaptırıma tabi olan bir kabahat türü olarak değil şüpheye mahal vermeyecek şekilde bir suç olarak düzenlenmesi gerekir. Bu kişierin 3 - 6 yıl hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak şekilde düzenleme yapılması caydırıcı olacaktır.” 
İDARİ PARA CEZASI CAYDIRMADI 
Açık tütün satışının kaçak sigara kadar zararlı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem devletimiz hem esnafımız hem de halkımız kaybediyor” dedi. Palandöken bu konuda her türlü açık tütün satışının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.
banner355
Etiketler; #tütün #sigara kaçakçılığı #TESK
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Havalimanını birbirine kattı
Sonraki Haber
Işın Karaca üçüncü kez evlendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.