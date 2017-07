ABD'li Michael Kors İngiliz devini satın alıyor

ABD'Lİ giyim ve çanta markası Michael Kors, Beyonce, Lady Gaga, Nicole Kidman ve Kate Middleton gibi isimlerin tercih ettiği Jimmy Choo markasını 900 milyon pound karşılığında satın alacağını duyurdu. Açıklamada Jimmy Choo ayakkabılarının, Michael Kors giyisi ve çantalarıyla birbirini mükemmel biçimde tamamlayacağı ifade edildi.Sputnik'in haberine göre Jimmy Choo yönetiminin, şirket el değiştirdikten sonra da görevine devam edeceği öğrenildi.Michael Kors'un başkanı John Idol, "Jimmy Choo'nun gelecekte ciddi bir büyümeye hazır olduğu kanaatindeyiz ve Jimmy Choo'nun 20 yılda var ettiği bu güçlü markayı desteklemekte kararlıyız" diye konuştu.

Jimmy Choo'nun başkanı Peter Harf ise "Michael Kors'la yapacağı akit, Jimmy Choo'nun bundan sonra daha hızlı büyüyeceği ve müşterilerine, çalışanlarına ve hissedarlarına daha geniş olanaklar sunacağı anlamına geliyor" diye ekledi.​Jimmy Choo, 20 yıl önce Malezyalı Jimmy Choo ve İngiliz sosyetesinin ünlü siması Tamara Mellon tarafından kurulmuştu. Jimmy Choo ayakkabıları, ABD'nin ünlü dizisi 'Sex and the City'de sıklıkla görünmesinin ardından diziyle özdeşleşmiş, daha sonra da çanta, şal, atkı gibi yan ürünler üretmeye başlamış ve lüks bir marka haline gelmişti.​Jimmy Choo, 20 yıl önce Malezyalı Jimmy Choo ve İngiliz sosyetesinin ünlü siması Tamara Mellon tarafından kurulmuştu. Jimmy Choo ayakkabıları, ABD'nin ünlü dizisi 'Sex and the City'de sıklıkla görünmesinin ardından diziyle özdeşleşmiş, daha sonra da çanta, şal, atkı gibi yan ürünler üretmeye başlamış ve lüks bir marka haline gelmişti.