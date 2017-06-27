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AB'ye motorlu taşıt satışında Türkiye lider

Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) en fazla motorlu taşıt ihracatı yapan ülke oldu Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2016'da AB'nin ithal ettiği motorlu taşıt pazarında en büyük payı elde etti

AB'ye motorlu taşıt satışında Türkiye lider

Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) en fazla motorlu taşıt ihracatı yapan ülke oldu Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2016'da AB'nin ithal ettiği motorlu taşıt pazarında en büyük payı elde etti

27 Haziran 2017 Salı 17:21
AB'ye motorlu taşıt satışında Türkiye lider
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AB, geçen yıl toplam 77 milyar 132 milyon euroluk motorlu taşıt ithalatı gerçekleştirdi. AB'nin ithalatında Türkiye, 15 milyar 335 milyon euroyla yüzde 20'lik paya ulaştı.

Diğer ülkelerden AB ülkelerine motorlu taşıt satışında Türkiye'yi Japonya izledi. Japonya, birliğin motorlu taşıt ithalatında yüzde 19 paya sahip oldu.

Söz konusu pazarda, dünyanın en gelişmiş ekonomisi ABD'nin yüzde 14, Güney Kore'nin yüzde 10, Çin'in yüzde 8, Güney Afrika'nın yüzde 5, Tayvan'ın yüzde 4, Meksika ve Tayland'ın yüzde 3, Hindistan'ın ise yüzde 2 payı oldu.

TÜRKİYE'NİN AB'YE MOTORLU TAŞIT İHRACATI SON 5 YILDIR KESİNTİSİZ ARTIŞ KAYDETTİ

Türkiye'den AB ülkelerine ihraç edilen motorlu taşıtların toplam değeri 2012'de 8 milyar 455 milyon avro seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 2013'te 9 milyar 472 milyon avroya, 2014'te 10 milyar 708 milyon euroya ulaştı.

Son 2 yılda daha da hızlı artış kaydeden Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı, 2015'te 12 milyar 918 milyon euro, geçen yıl ise 15 milyar 335 milyon euro seviyesiyle rekor kırdı.

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TürkiyeABMotorlu TaşıtIhracat
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