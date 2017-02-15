AB projesi su alıyor!

AVRUPA birçok ülkesinde yaklaşan seçimler, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor. İngiltere’nin Haziran 2016’da düzenlenen referandum sonucunda AB üyeliğinden ayrılma kararı (Brexit) almasının ardından, şimdilerde Avrupa’nın birçok ülkesinde benzer tartışmalar yaşanıyor. Brexit’in domino etkisi yaratarak diğer bazı ülkeleri AB’den çıkış yolu aramaya itmesinden endişe ediliyor. Hollanda, Fransa, İtalya ve Yunanistan AB’den çıkış tartışmalarının merkezindeki ülkeler. Avusturya ve Finlandiya’da referandum gündeme geldi. Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre bu ülkelerde popülist partilerin güç kazanmaya devam ettiği ve Brexit’in ekonomik ve sosyal şoklarının çıkışları tetikleyebileceği belirtiliyor.

FREXIT

Fransa, bu noktada en çok takip edilen ülkelerden. Brexit etkisi altına girme riski en yüksek ülkelerden biri olarak görülen Fransa’da çıkışı savunan aşırı sağın iktidara ulaşması halinde Frexit uzmanlara göre bir şehir efsanesi olmaktan çıkabilir. Fransa’da aşırı Ulusal Cephe Partisi’nin Başkanı Marine Le Pen, mayıs ayında cumhurbaşkanı seçilmesi halinde AB ile üyelik şartlarını yeniden müzakere edeceğini söylüyor. Anketler seçimin ikinci turunda Le Pen’in yenileceğine işaret ediyor. Ancak Le Pen’in bir sürpriz yapması Frexit’i hayatımıza sokabilir. Olası bir Frexit durumunda piyasaların dalgalanacağı, euronun sarsılacağı tahmin ediliyor. Analistler, Euro Bölgesi’nin ağır toplarından biri olan Fransa’nın AB’den ayrılmasının etkilerinin Brexit’ten çok daha ağır olacağı konusunda hem fikir.

NEXIT

Hollanda, AB’nin kurucu ülkelerinden biri ancak AB’den ayrılma tartışmalarına ev sahipliği yapıyor. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi, Avrupa’nın İslamlaşmasına karşı çıkıyor ve İngiltere gibi Hollanda’nın da AB üyeliği konusunda referandum düzenlemesini istiyor. Partinin lideri Geert Wilders, 15 Mart’ta yapılacak seçimi kazanırsa, AB üyeliğini referanduma götüreceğini söylüyor. Anketlere göre halk da AB referandumu destekliyor. Deutsche Bank’ın konuyla ilgili bir raporunda ise ülkenin siyasi geçmişine ve komplike yasal sistemine bakıldığında, böyle bir referandumun zor olduğunu savunuluyor. Röporaj, böyle bir referanduma gidilse bile Hollanda halkının bloktan ayrılmak istemeyeceği belirtiliyor.

ITALEAVE

Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya’nın AB’den ayrılması tartışmalarının ön cephesinde 2009 yılında başlayan Beş Yıldız hareketi var. Beş Yıldız, Demokratik Parti’den sonra ülkenin ikinci en popüler partisi konumunda ve AB konusunda referandum talep ediyor. Yerel seçimlerde güçlenen parti, Brexit ile daha da güç kazanmaya başladı. İtalya’nın en büyük sorunu bankaları. İtalyan bankalarının kötü kredileri 400 milyar dolara yaklaşıyor. AB,iflas riski taşıyan bankaların kurtarılmasını sıcak bakmıyor. Ayrıca ülkenin kamu borcu çok yüksek. Euro Bölgesi içinde ikinci en yüksek kamu borcu İtalya’da. Yetişkinler arasında işsizlik oranı en yüksek ikinci ülke de İtalya. Ekonomi büyüme gösteremiyor. Bunlar, ‘Brexit sonrası sıra İtalya’da mı?’ endişesi doğuruyor.

GREXIT

AB’den çıkışı uzun zamandır tartışılan Yunanistan, mevcut kurtarma paketinin uygulanması konusunda AB ve IMF’nin yoğun baskısı altında. 86 milyar euroluk kurtarma programı için taahhüt edilen kemer sıkma tedbirlerinin hayata geçirilmesi konusunda AB ve IMF ikna olmuş değil. AB’nin daha fazla kemer sıkma talebinin Atina tarafından dikkate alınmadığını belirten uzmanlar, iki taraf arasındaki uzlaşmazlığın yeni bir kriz doğurabileceği uyarısı yapıyor. IMF de Yunanistan’ın borçlarının yakın bir gelecekte ‘patlayabileceği’ uyarısı yapmıştı. Ülkede yeniden borç krizi yaşanması halinde Grexit tartışmalarının yeniden alevlenebileceği ifade ediliyor.

AB’DEN ÇIKIŞ İÇİN OLASI İSİMLER

İngilizler gelecek 10 yılda AB’den ayrılacak tek ülkenin kendileri olmadığını düşünüyor. 12 AB ülkesinde 13 bin yetişkinin katılımıyla yapılan bir ankete göre İngilizlerin yüzde 57’si 10 yıl içinde kendilerini başka ülkelerin takip edeceğini düşünüyor. Hollanda halkının yüzde 57’si, Fransızların yüzde 61’i, İtalyanların yüzde 64’ü de İngiltere dışında başka ülkelerin AB’den ayrılacağını tahmin ediyor. Kendi ülkelerinin İngiltere’yi takip edeceğini düşünenlerin oranı Hollanda’da yüzde 37, Danimarka’da ve İtalya’da yüzde 23, Polonya ve Romanya’da yüzde 22, Finlandiya’da yüzde 21.