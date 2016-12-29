93 bin kişiye yeni iş

ELVAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz ilan etmemelerine rağmen program kapsamında 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankasına ulaştığını ifade etti.
Çalışmalar hızlandı Bakan Elvan, program çerçevesinde belirlenen bölgelerin süratle kalkınması ve gelişmişlik faklılıklarının ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını açıkladı. Elvan, “Bölgelerin rekabet gücünü yükseltecek, yatırım ile istihdamı artıracak, özellikle sanayi ve hizmetler sektöründe mevcutları güçlendirecek bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği program kapsamında, her bölgenin belirli bir alanda uzmanlaşmasının sağlanması hedefleniyor” dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında şu ana kadar 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankası'na ulaştığını, bu çerçevede 93 bin kişiye istihdam öngörüldüğünü bildirdi
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