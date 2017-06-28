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7 sektöre destek geliyor

Sanayi özelinde politikalar belirlediklerini aktaran Sanayi Bakanı Faruk Özlü, “Yedi sektöre ilişkin strateji belgesi hazırladık” dedi

7 sektöre destek geliyor

Sanayi özelinde politikalar belirlediklerini aktaran Sanayi Bakanı Faruk Özlü, “Yedi sektöre ilişkin strateji belgesi hazırladık” dedi

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:33
7 sektöre destek geliyor
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HÜKÜMET, yatırımcıdan ihracatçıya, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimlerin elini rahatlatan reformları hızla yaşama geçirirken, reel sektöre finansal desteği de artırmak için harekete geçti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kalkınma temel dinamiği sanayi üretiminde yapısal ve sektörel dönüşüm için ayrılan kaynakları artırmaya yönelik adımların süreceğini söyledi.
 
Bakan Özlü, "Kamu alımlarının yönlendirilmesiyle geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların artırılması, teknoloji yoğun üretimin geliştirilmesi, öncelikli sektörlere yatırımların çekilmesi, ithalata bağımlılığın azaltılması mümkün" dedi. Sanayide yapısal ve sektörel dönüşüm için çeşitli adımlar atıldığını aktaran Özlü, "Sanayi özelinde politikalar belirliyoruz. Strateji belgeleri hazırlandı. Ayrıca otomotiv, makine, demir-çelik, seramik, kimya, tekstil, elektrik- elektronik olmak üzere 7 sektöre ilişkin belge hazırlandı" diye konuştu.
 
İHALELERDE FİYAT AVANTAJI
Bakan Özlü, mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif edenlere yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacağını aktardı. Sanayi devriminin ıskalanmaması için çalışma grubu oluşturulduğunu anlatan Özlü, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:33
Anahtar Kelimeler:
SanayiFaruk ÖzlüStrateji
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