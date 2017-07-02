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66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca son 5 yılda ömrünü tamamlayan yaklaşık 66 bin 500 araç, ekonomiye geri kazandırıldı

66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca son 5 yılda ömrünü tamamlayan yaklaşık 66 bin 500 araç, ekonomiye geri kazandırıldı

02 Temmuz 2017 Pazar 11:45
66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı
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AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre,  Bakanlık tarafından çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan  kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile  bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği  çerçevesinde 2012'de çevrimiçi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç  (ÖTA) Veri Sistemi" kurularak, lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü  tamamlamış araçların hurdaya ayrılması engellendi.

Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak, yeniden kullanıma  sunulacak parçaların satış öncesi barkodlanması sağlanarak, "change" olarak da  bilinen, bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesine de yardımcı olunuyor.

Söz konusu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu  olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya  bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarınca, "Ömrünü Tamamlamış Araç  Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılıyor. Bu sayede sistemle ÖTA'ların geri  kazanımı da takip edilebiliyor.

Türkiye'de 235 ÖTA teslim noktası bulunuyor

Söz konusu araçların geri kazanımı için Türkiye genelinde, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 235 teslim noktası,  Bakanlıktan  lisanslı 99 geçici depolama tesisi ve 10 ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi  hizmet veriyor.

Bakanlık tarafından, 2012'de 8 bin 58, 2013'de 10 bin 619, 2014'te 11  bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541 ve 2017'nin ilk 6 ayında 5 bin  660 araç olmak üzere bugüne kadar,  "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi"  üzerinden hurdaya ayrılan 66 bin 576 araç, lisanslı tesislerde geri kazandırıldı.

Ömrünü tamamlamış bu araçlardan çıkan ve kullanılamayacak durumda olan  metal, çeşitli plastikler gibi ekonomik değeri yüksek atıkların geri kazanımıyla  ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
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