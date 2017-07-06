650 bin vatandaş internetle tanışacak

4.5G Kırsal Mobil Kapsamı Projesi 2. Faz Sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Bakan Arslan’ın katıldığı törenle imzalandı. Sözleşmeyle mobil haberleşme altyapısı olmayan kırsal kesime yönelik önemli bir proje başlattıklarına işaret eden Arslan, bundan önce bin 799 noktada vatandaşın ayağına hizmet götürdüklerini ve bin 472 yerleşim yerine mobil genişbant internet ve ses hizmeti için 4.5G teknolojisine dayalı altyapı kuracaklarını anlattı.

4.5G altyapısının kurulumunda ilk projede yüzde 10, ikincisinde yüzde 30 yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın kullanımını zorunlu tuttuklarını hatırlatan Arslan, hedeflerinin çok yakın bir gelecekte tüm altyapıları yerli ve milli ürünlerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.

Arslan, projelerin ülkenin bilgi toplumuna dönüşmesine ve sayısal uçurumun ortadan kalkmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, “İşletmecilerin ticari kaygılarla hizmet götürmediği yerlere hükümet olarak evrensel hizmet kapsamında kamu kaynağı kullanarak genişbant mobil internet ve ses hizmeti götürüyoruz. Evrensel hizmet projeleriyle hedefimiz, vatandaşlarımızın ister kentte ister köyde en son teknolojiyle buluşmasını sağlamak. Böylece şehirlerde olduğu gibi köylerde de genişbant erişim imkanı sunarak, yaşam kalitelerini ve bilgi seviyelerini artırmış olacağız” diye konuştu.

Bu altyapıları Evrensel Hizmet Fonu bütçesiyle kurduklarına değinen Arslan, 3 operatörün abonelerinin de bunlardan faydalanacağını bildirdi. Kırsaldaki vatandaşların istediği operatörden hizmet alabilme imkanına sahip olacağını belirten Arslan, şöyle devam etti: “Haberleşme ve bilgi otoyolları kurmaya devam ediyoruz. Bu bilgi otoyollarıyla vatandaşlarımızın bilgiye daha hızlı ve çok daha kaliteli seviyede, fırsat eşitliği içinde erişmesini sağlıyoruz. 1.472 yerleşim yerine götüreceğimiz altyapıyla hizmet götürdüğümüz yerleşim yeri sayısı 3 bin 271’e çıkacak. Sabit kablosuz genişbant erişim altyapısıyla da 2 bin 164 yerleşim yeri dahil olmak üzere toplamda 5 bin 435 yerleşim yerini kapsama almış olacağız. Eğitim, sağlık, enerji ve bilhassa içinde bulunduğumuz bu dönemde ulusal güvenlik açısından da kullanılabilecek bir altyapı kurmuş oluyoruz. Köy ve şehir arasındaki teknoloji farkını da ortadan kaldırıyoruz.”

Evrensel Hizmet Fonu kapsamındaki bu proje ve bugüne kadar yapılanlarla 650 binden fazla vatandaşa mobil haberleşme ve genişbant internet imkanı sunulmuş olacağını belirten Arslan, sadece bu projede 1.500’ün üzerinde istihdam sağladıklarını kaydetti.

