Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.258
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6640
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

650 bin vatandaş internetle tanışacak

Evrensel Hizmet Fonu kapsamındaki projelerle 650 binden fazla vatandaşa mobil haberleşme ve genişbant internet imkanı sunulacağını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Hedefimiz, vatandaşlarımızın ister kentte ister köyde en son teknolojiyle buluşmasını sağlamak. 5 bin 435 yerleşim yerini kapsama içine alacağız” dedi

650 bin vatandaş internetle tanışacak

Evrensel Hizmet Fonu kapsamındaki projelerle 650 binden fazla vatandaşa mobil haberleşme ve genişbant internet imkanı sunulacağını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Hedefimiz, vatandaşlarımızın ister kentte ister köyde en son teknolojiyle buluşmasını sağlamak. 5 bin 435 yerleşim yerini kapsama içine alacağız” dedi

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:37
650 bin vatandaş internetle tanışacak
banner404

4.5G Kırsal Mobil Kapsamı Projesi 2. Faz Sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Bakan Arslan’ın katıldığı törenle imzalandı. Sözleşmeyle mobil haberleşme altyapısı olmayan kırsal kesime yönelik önemli bir proje başlattıklarına işaret eden Arslan, bundan önce bin 799 noktada vatandaşın ayağına hizmet götürdüklerini ve bin 472 yerleşim yerine mobil genişbant internet ve ses hizmeti için 4.5G teknolojisine dayalı altyapı kuracaklarını anlattı. 
4.5G altyapısının kurulumunda ilk projede yüzde 10, ikincisinde yüzde 30 yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın kullanımını zorunlu tuttuklarını hatırlatan Arslan, hedeflerinin çok yakın bir gelecekte tüm altyapıları yerli ve milli ürünlerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.
Arslan, projelerin ülkenin bilgi toplumuna dönüşmesine ve sayısal uçurumun ortadan kalkmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, “İşletmecilerin ticari kaygılarla hizmet götürmediği yerlere hükümet olarak evrensel hizmet kapsamında kamu kaynağı kullanarak genişbant mobil internet ve ses hizmeti götürüyoruz. Evrensel hizmet projeleriyle hedefimiz, vatandaşlarımızın ister kentte ister köyde en son teknolojiyle buluşmasını sağlamak. Böylece şehirlerde olduğu gibi köylerde de genişbant erişim imkanı sunarak, yaşam kalitelerini ve bilgi seviyelerini artırmış olacağız” diye konuştu.
Bu altyapıları Evrensel Hizmet Fonu bütçesiyle kurduklarına değinen Arslan, 3 operatörün abonelerinin de bunlardan faydalanacağını bildirdi. Kırsaldaki vatandaşların istediği operatörden hizmet alabilme imkanına sahip olacağını belirten Arslan, şöyle devam etti: “Haberleşme ve bilgi otoyolları kurmaya devam ediyoruz. Bu bilgi otoyollarıyla vatandaşlarımızın bilgiye daha hızlı ve çok daha kaliteli seviyede, fırsat eşitliği içinde erişmesini sağlıyoruz. 1.472 yerleşim yerine götüreceğimiz altyapıyla hizmet götürdüğümüz yerleşim yeri sayısı 3 bin 271’e çıkacak. Sabit kablosuz genişbant erişim altyapısıyla da 2 bin 164 yerleşim yeri dahil olmak üzere toplamda 5 bin 435 yerleşim yerini kapsama almış olacağız. Eğitim, sağlık, enerji ve bilhassa içinde bulunduğumuz bu dönemde ulusal güvenlik açısından da kullanılabilecek bir altyapı kurmuş oluyoruz. Köy ve şehir arasındaki teknoloji farkını da ortadan kaldırıyoruz.”
Evrensel Hizmet Fonu kapsamındaki bu proje ve bugüne kadar yapılanlarla 650 binden fazla vatandaşa mobil haberleşme ve genişbant internet imkanı sunulmuş olacağını belirten Arslan, sadece bu projede 1.500’ün üzerinde istihdam sağladıklarını kaydetti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Evrensel Hizmet FonuGenişbant InternetULAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika sıcağı rekor kırdırdı
Afrika sıcağı rekor kırdırdı
Seferberlik ilaç oldu
Seferberlik ilaç oldu
13 Temmuz’a gün verdi
13 Temmuz’a gün verdi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals