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60 milyon kuyruğu

Yeni yıla sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde "Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi" biletleri için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu

60 milyon kuyruğu
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TAM biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde hareketlilik sürüyor.
İstanbul'da bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen bilet kuyruğuna giren çocuklu ve yaşlı vatandaşlar da dikkati çekti.
Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi.
Vatandaşların Nimet Abla Gişesine ilgisi sürerken, çevredeki seyyar satıcıların da ellerinde kalan son biletleri satma çabaları devam ediyor.
Tüm biletlerin yüzde 90'ına yakınının tükendiği belirtiliyor.
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Etiketler; #Nimet Abla Gişesi #Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi #yeni yıl
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