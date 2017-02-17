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60 bin memur için kapılar açıldı

İstihdam seferberliği kapılar açıldı için kamu ve özel sektör kolları sıvadı

60 bin memur için kapılar açıldı

İstihdam seferberliği kapılar açıldı için kamu ve özel sektör kolları sıvadı

17 Şubat 2017 Cuma 08:22
60 bin memur için kapılar açıldı
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KAMUDA 3 bakanlık toplam 60 bin memur için taleplerini Maliye’ye gönderdi. Buna göre, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıkları toplam 60 bin memur ve hizmetli alımı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği için ilk somut adımlar gelmeye başladı. Kamu ve özel sektörün tam destek verdiği seferberlikte kamu kurumları personel alımı için düğmeye bastı. Bu yıl için 60 binin üzerinde memur alımı öngörülürken, bakanlıklar taleplerini Maliye'ye göndermeye başladı. Adalet Bakanlığı 10 bin, Sağlık Bakanlığı da 29 bin 500 personel alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) da 30 bine yakın öğretmen ataması yapması bekleniyor.

İLK ALIMLAR MARTTA BAŞLIYOR
Sağlık Bakanlığı martta 4 bin kişi alacak. Yaklaşık 13 bin de doktor istihdamı öngörülüyor. Adalet Bakanlığı da, yıl sonuna kadar hakim ve savcıların da içinde bulunduğu 10 bine yakın personel almayı planlıyor. İlk etapta 3 bin 500 hâkim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, 5 bine yakın zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru alacak. Haziran ayında yapılacak sınav ile 2 bin hâkim ve savcı alınacak. Bakanlık, 810 icra katibi alımı için ilana çıktı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından da 3 bin koruma memuru alımına yönelik sınavlar tamamlandı, atamaları gerçekleştirilecek. MEB yılsonuna kadar 30 bine yakın öğretmen alımı planlarken, şubat ayında okullara 4 bin 300 hizmetli ve güvenlik görevlisi alınacak. Bin 500 de engelli öğretmen alınacak.

İŞSİZLİK YÜZDE 10'UN ALTINA İNER
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da kasım ayı işsizlik oranlarını da değerlendirdi. Ocak 2017 rakamlarının gelmesiyle işsizliğin düşmeye başlayacağını söyleyen Müezzinoğlu, "Yılsonu hedef yüzde 10. Ama Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük destekle inanıyorum ki işsizlik rakamları 2017 Aralık sonu yüzde 10'un altına inecek" dedi.

STK'LARDAN DESTEK YAĞIYOR
İşsizlik oranını düşürmek için başlatılan seferberliğe Anadolu'dan destek geldi. TOBB Genç Girişimciler Güneydoğu Bölge Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, Gaziantep'te yüzde 10, 7 ili kapsayan bölgede ise yüzde 5'in üzerinde istihdam artışı olacağını söyledi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl 67 bin 400 kişiyi işe alacaklarını söyledi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak da, ildeki işadamı kuruluşlarıyla istihdama destek vereceklerini açıkladı. Çakacak, "Mersin olarak özel iş yerlerinde istihdam edilen personelin üzerine en az yüzde 5 istihdam sağlayacağız" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAdalet BakanlığıMEB
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