570 "beyaz yakalı" yalnızlıktan kurtuldu

MERKEZİ İngiltere’de bulunan organizasyonun Türkiye Temsilcisi, Sosyal İletişim Uzmanı İnan Yaşar Türksoy, insanların özellikle de sosyalleşememekten yakınan beyaz yakalıların, “mesai saatlerinin uzaması, yoğun iş temposuna bağlı asosyal kimlik nedeniyle özgüven düşüklüğü yaşaması, içe kapanması ve yalnızlaşmasının” belki de günümüzün en önemli sorunu olduğunu kaydetti.Teknolojinin gelişmesinin de etkisiyle artan yalnızlığa, uzun bir süre yine teknoloji ile bu kez internet üzerinden tanışma ve chat siteleriyle çözüm arandığını vurgulayan İnan Yaşar Türksoy, şunları söyledi:

EVLENMEYE ZAMAN OLMAYACAK

“Ama görüldü ki bu da çözüm getirmedi. Kişiler sosyal ağlardaki tanışma sitelerinden dolandırıcılık, yanlış yönlendirme gibi etkenlerle vazgeçtiler. Yapılan bir araştırmanın kadınların evlenme yaşlarının son yıllarda 19-20 yaşlardan 23-25, erkeklerin 24-25’lerden, 28-29’lara ilerlediğini göstermesi de aslında sosyal ağların bu konudaki yetersizliğini gösteriyor. Şunu gördük ki sosyalleşme yolunda önlem almazsak bu yaş skalası daha da artacak ve bir süre sonra artık kişiler evlenmeye zaman bulamayacaklar.Zamansızlık ve ortamsızlık sorununu bizden daha önce yaşayan, yalnızlaşmanın en önemli aracı teknoloji ile daha önce tanışan gelişmiş ülkelerinin neler yaptığını izleyip, bunu Türk toplumunun yapısına entegre ederek kurduğumuz Speed Date Türkiye, kısa sürede ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi.Karşı cinsten katılımcıların bir ön başvuru sürecinden geçtikten sonra İstanbul ve Ankara’da organize ettiğimiz çok nezih ortamda, tanışmaları ve belirli süre diliminde görüşme yapmalarını farklı konseptlerde sağladığımız bu organizasyon o kadar tuttu ki şu an İzmir, Antalya, hatta Konya, Samsun, Bursa gibi illerden talep almaya başladık.”

İnan Yaşar Türksoy, sağlam temeller üzerine kurulan evlilik kurumunun, sağlıklı nesillerin yetişmesi, huzur ortamı, hatta ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Temelini 2013’de attığımız son birkaç yıl içinde yoğunlaştığımız Speed Date Türkiye etkinliklerinde şu ana kadar 570 beyaz yakalının birlikteliğini sağladık.Konunun önemini kavrayan, kendine doğru eş bulmak isteyenlerin doğru ve güvenilir bir zemini olan bu organizasyonlarla hızla sonuç alıyorlar. Bizler de emek verenler olarak toplumun sosyal iletişim açığını kapatma ve buna bağlı sorunları önlemeye öncülük ettiğimiz için gelecekle ilgili planlarımızı artırıyoruz. Bu halkanın güçlü çeperi olması, ilişkilerin iyi kodlanması, hepimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.