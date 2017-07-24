Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

570 "beyaz yakalı" yalnızlıktan kurtuldu

SPEED Date Türkiye oluşumu, 2013’ten bu zamana kadar yapılan organizasyonlarla, arkadaş edinmeye zaman ve ortam bulamayan 570 "beyaz yakalıyı" yalnızlıktan kurtardı

570 "beyaz yakalı" yalnızlıktan kurtuldu

SPEED Date Türkiye oluşumu, 2013’ten bu zamana kadar yapılan organizasyonlarla, arkadaş edinmeye zaman ve ortam bulamayan 570 "beyaz yakalıyı" yalnızlıktan kurtardı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:53
570 "beyaz yakalı" yalnızlıktan kurtuldu
banner404

MERKEZİ  İngiltere’de bulunan organizasyonun Türkiye Temsilcisi, Sosyal İletişim Uzmanı İnan Yaşar Türksoy, insanların özellikle de sosyalleşememekten yakınan beyaz yakalıların, “mesai saatlerinin uzaması, yoğun iş temposuna bağlı asosyal kimlik nedeniyle özgüven düşüklüğü yaşaması, içe kapanması ve yalnızlaşmasının” belki de günümüzün en önemli sorunu olduğunu kaydetti.Teknolojinin gelişmesinin de etkisiyle artan yalnızlığa, uzun bir süre yine teknoloji ile bu kez internet üzerinden tanışma ve chat siteleriyle çözüm arandığını vurgulayan İnan Yaşar Türksoy, şunları söyledi:

EVLENMEYE ZAMAN OLMAYACAK

“Ama görüldü ki bu da çözüm getirmedi. Kişiler sosyal ağlardaki tanışma sitelerinden dolandırıcılık, yanlış yönlendirme gibi etkenlerle vazgeçtiler. Yapılan bir araştırmanın kadınların evlenme yaşlarının son yıllarda 19-20 yaşlardan 23-25, erkeklerin 24-25’lerden, 28-29’lara ilerlediğini göstermesi de aslında sosyal ağların bu konudaki yetersizliğini gösteriyor. Şunu gördük ki sosyalleşme yolunda önlem almazsak bu yaş skalası daha da artacak ve bir süre sonra artık kişiler evlenmeye zaman bulamayacaklar.Zamansızlık ve ortamsızlık sorununu bizden daha önce yaşayan, yalnızlaşmanın en önemli aracı teknoloji ile daha önce tanışan gelişmiş ülkelerinin neler yaptığını izleyip, bunu Türk toplumunun yapısına entegre ederek kurduğumuz Speed Date Türkiye, kısa sürede ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi.Karşı cinsten katılımcıların bir ön başvuru sürecinden geçtikten sonra İstanbul ve Ankara’da organize ettiğimiz çok nezih ortamda, tanışmaları ve belirli süre diliminde görüşme yapmalarını farklı konseptlerde sağladığımız bu organizasyon o kadar tuttu ki şu an İzmir, Antalya, hatta Konya, Samsun, Bursa gibi illerden talep almaya başladık.”

İnan Yaşar Türksoy, sağlam temeller üzerine kurulan evlilik kurumunun, sağlıklı nesillerin yetişmesi, huzur ortamı, hatta ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Temelini 2013’de attığımız son birkaç yıl içinde yoğunlaştığımız Speed Date Türkiye etkinliklerinde şu ana kadar 570 beyaz yakalının birlikteliğini sağladık.Konunun önemini kavrayan, kendine doğru eş bulmak isteyenlerin doğru ve güvenilir bir zemini olan bu organizasyonlarla hızla sonuç alıyorlar. Bizler de emek verenler olarak toplumun sosyal iletişim açığını kapatma ve buna bağlı sorunları önlemeye öncülük ettiğimiz için gelecekle ilgili planlarımızı artırıyoruz. Bu halkanın güçlü çeperi olması, ilişkilerin iyi kodlanması, hepimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Speed DateSosyalleşmeYalnızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü nasıl tamamladı
Borsa günü nasıl tamamladı
Melih Gökçek Mimarlar Odası'nı resmen savcılığa şikayet etti!
Melih Gökçek Mimarlar Odası'nı resmen savcılığa şikayet etti!
Haziran ayında teknoloji kampanyaları ipi göğüsledi
Haziran ayında teknoloji kampanyaları ipi göğüsledi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals