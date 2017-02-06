banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87584
ALTIN
145.572
DOLAR
3.6833
STERLIN
4.5901
EURO
3.9488
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

500 milyon liralık tasarruf

Şirket işlemlerini hızlandırarak bir nevi şirketlere rahatlık veren e-fatura sistemi tam gaz devam ediyor. E-fatura kullanımının 2017'de 100 bini aşacağı tahmin ediliyor. E-fatura şirketlerin 5 bin liralık noter masrafını ortadan kaldırırken, e-defter uygulaması da ülke ekonomisine 500 milyon liralık tasarruf ettiriyor

500 milyon liralık tasarruf

Şirket işlemlerini hızlandırarak bir nevi şirketlere rahatlık veren e-fatura sistemi tam gaz devam ediyor. E-fatura kullanımının 2017'de 100 bini aşacağı tahmin ediliyor. E-fatura şirketlerin 5 bin liralık noter masrafını ortadan kaldırırken, e-defter uygulaması da ülke ekonomisine 500 milyon liralık tasarruf ettiriyor

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:52
500 milyon liralık tasarruf
banner404

2014 yılında Maliye Bakanlığı'nın da onayıyla devreye giren sisteme kayıtlı mükellef sayısı 62 bin 19 oldu. 2016 yılından bu yana yüzde 15 oranında artan mükelleflerin kullandığı e-fatura adeti 170 milyon 673 bin 313'e ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre e-arşiv faturanın sayısı ise 1 milyarı aştı.
Muhasebe süreçlerinin azaltılması, kağıt- kartuş gibi giderlerin düşmesi, arşivlemedeki tasarruf, çevreyi koruma, etkin ve kolay denetimi sağlayan e-fatura kullanımı 2017 yılı içinde daha da artacak.
E-fatura süreci tüm bu iyi yönlerin yanında, ekonominin kayıt altına alınmasını, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olumsuz olayların da önüne geçilmesini sağladı. Pek çok şirket ise maliyetlerinde elde ettikleri önemli oranda tasarrufun yanı sıra iş süreçlerinde zaman, verimlilik, güvenlik avantajını da yakaladı.
6 LİRADAN 2 KURUŞA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, e-Fatura ile şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılarak, birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatura maliyetleri, 2 kuruşa (0,02 TL) kadar düştü. Bu hesaplamaya göre de bir basılı faturanın masrafıyla tam tamına 300 e-fatura gönderilebiliyor. Yani şirketlerin masrafları 300'de bire inmiş oluyor.
NOTERDE İNDİRİM
E-faturaya bağlı e-defter sistemiyle de yılda ortalama 10 bin sayfa defter tutan bir firmanın 5 bin liralık maliyeti ortadan kalkmış oluyor. E-defter uygulamasını kullanan mükellef sayısı 59 bin 875 olmuşken, bu sayede ülke ekonomisinde yılda 500 milyon lira civarında da bir tasarruf sağlanmış oldu.
AVRUPA'DA 64,5 MİLYAR EURO'LUK TASARRUF
E-fatura ile Avrupa yıllık 64,5 milyar euroluk bir tasarruf öngörürken, dünyada sistemi en iyi kullanan ülke Brezilya oldu.
İHRACAT FATURALARI DA ZORUNLU OLDU
1 Ocak 2017 itibarıyla İhracat ve Tax-Free Faturaları e-Fatura kapsamına alındı. Yeni uygulama, cirosu 10 milyon TL üstü olan 50 bin şirketten ihracat yapanları kapsıyor. E-Fatura için kurumlara hizmet veren FIT Solutions şirketinin CEO'su Koray Gültekin Bahar, ihracatta mükelleflerin karşılaşabileceği özellikli durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerektiğine dikkat çekerek mobil araçlarda da kullanılan uygulamanın öneminin altını bir kez daha çiziyor. Sınırlar arası faturalaşma konusunda Türkiye'nin diğer birçok ülkeye göre çok daha başarılı olduğunu hatırlatan Koray Gültekin Bahar, “2014 yılından beri zorunlu olan e-Fatura dijitalleşme adına önemli bir adımdı. Şimdi de gündemde ihracatta e-Fatura var. 2017 yılında e-Fatura kullanıcı sayısının 100 bini aşmasını bekliyoruz. İhracatta e-Fatura şirketlere büyük bir kolaylık sunuyor. Satıcı tarafından düzenlenecek ihracat faturası, merkezinde GİB'in olduğu e-Fatura sistemine taşınacak ve bu dijitalleşmeyle ihracat süreci hız kazanacak” dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TasarrufŞirket IşlemleriE-fatura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliye peşin promosyon
Emekliye peşin promosyon
Torunu için yapmıştı, şimdi ihraç ediyor
Torunu için yapmıştı, şimdi ihraç ediyor
Kalp krizi artık iş kazası sayılıyor
Kalp krizi artık iş kazası sayılıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals