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500 bin kişiye iş müjdesi! Martta başlıyor...

Hükümetin istihdam çağrısıyla Mart ayında kamu kurumları ve bankalara yeni mezun 500 bin kişi işe alınacak

500 bin kişiye iş müjdesi! Martta başlıyor...

Hükümetin istihdam çağrısıyla Mart ayında kamu kurumları ve bankalara yeni mezun 500 bin kişi işe alınacak

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:04
500 bin kişiye iş müjdesi! Martta başlıyor...
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HÜKÜMETİN başlattığı istihdam seferberliğine destek büyürken, kamu kurumları, bankalar, üniversiteler, belediyeler personel alım ilanı yayımlamaya başladı. Birçok kurum resmi internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı sitesinde ilan yayımlayarak personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle mart ayında yapılacak alımlarla binlerce üniversite mezunu gence de iş kapısı açılacak. Bazı kamu kurumları da kadro taleplerinin karşılanması için Maliye'ye baskı yapıyor.
HEDEF 6 MİLYON GENCE İŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında güçlü bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, 500 bin yeni üniversite mezunu için de fırsat kapısı açıldığını söyledi. Türkiye'de farklı yaş gruplarında 6 milyondan fazla gencin bulunduğunu anımsatan Müezzinoğlu, girişimcilik eğitimleri, desteklerle her birini işe yerleştirmeyi hedefledikleri mesajını verdi. Bakan Müezzinoğlu, "Bu gençlerin teorik bilgisi var ama pratikleri yok. İşveren de acemileri almak istemiyor. Biz bu gençlerin sigortasını yatırıp, işe adapte olmaları için eğiteceğiz" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, PTT, TÜBİTAK, Gençlik ve spor Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, Jandarma Genel Komutanlığı, üniversiteler alım ilanları verirken ilanlar yoğun bir ilgi görüyor. İstihdam seferberliği kapsamında yapılacak her işe alım vergi bankasına kaydedilerek takibi yapılacak. Mevcut istihdamı artıran şirketlere destek verilirken, diploması olmayan gençler de iş sahibi yapılacak.
KPSS SONUÇLARI ÖNEMLİ
Bu yıl için bütçede 5 bin atama izni öngörülürken, sözleşmeli alımlarla birlikte 60 bine yakın atama yapılacak. Kamu kurumları Maliye'den kadro isterken, bakanlık, ihtiyaç duyulan alanlarda kadro durumu ve hizmet ihtiyacına göre personel açığı olan branşlara KPSS sonucu yerleştirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Iş MüjdesiMehmet MüezzinoğluIstihdam
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