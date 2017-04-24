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500 bin anne emeklilik hakkı kazanabilir

2015’te kadınlara sigortalı oldukları dönemden önceki doğumları için borçlanma hakkı tanınacağı açıklamıştı. Sona yaklaşıldı. Annelerin dört gözle beklediği düzenleme söylendiği haliyle yasalaşırsa 500 bin anne emeklilik hakkı kazanacak

500 bin anne emeklilik hakkı kazanabilir

2015’te kadınlara sigortalı oldukları dönemden önceki doğumları için borçlanma hakkı tanınacağı açıklamıştı. Sona yaklaşıldı. Annelerin dört gözle beklediği düzenleme söylendiği haliyle yasalaşırsa 500 bin anne emeklilik hakkı kazanacak

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:19
500 bin anne emeklilik hakkı kazanabilir
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KADINLARA sigortalı olmadan önce yaptığı doğumlar için de borçlanma imkanı verilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştı. Buna göre; erkekler nasıl iş hayatına atılmadan önceki askerliklerini borçlanarak emeklilik yaş şartını düşürüyorsa, kadınlar da sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanarak aynı imkandan faydalanacak. Halen kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. Ancak bu imkan, erkeklerle aynı değil.
EŞİTSİZLİK YARATIYOR 
Yasaya göre; SSK’lı, BağKur’lu ve memur kadınlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için 3 çocuğa kadar borçlanıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması, anneye 2 bin 160 gün (6 yıl) prim kazandırıyor. Ancak bu, sigortalı olduktan sonra gerçekleşen doğumları kapsadığı için emeklilikte yaşı geriye çekmiyor. Erkekler sigortalı olmadan önce yaptığı askerlik için borçlanabiliyor. 
FARKLILIK BİTECEK 
Yapılacak yeni düzenlemeyle aynı hakkın kadınlara da sağlanması sağlanacak. Düzenleme hayata geçtiğinde, kadınlar sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanabilecek. Böylece sigortalılık başlangıcı geriye çekilecek, erken emeklilik söz konusu olacak. Bu düzenleme ile yaklaşık 500 bin kadının erken emekli olabileceği ifade ediliyor. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da düzenlemenin takipçisi. 
'DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTİYORUZ' 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Kadınların doğum borçlanması yapabilme hakkı, ilk kez sigortalı oldukları tarihinden önceye çekilmeli” dedi. Mevcut kanuna göre bu haktan yararlanabilmek için, borçlanmak istediği doğumun ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra yapılmış olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Beklentimiz, kanunda değişiklik yapılarak kadın esnaf ve sanatkarların sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumlarının borçlanma kapsamına alınmasıdır” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SigortaBorçlanma Hakkı
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