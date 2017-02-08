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50 bin lira hibe şartları değişti!

KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu için sistem kolaylaşıyor

50 bin lira hibe şartları değişti!

KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu için sistem kolaylaşıyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:19
50 bin lira hibe şartları değişti!
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KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yaparak hayallerindeki işi kurmak isteyen vatandaşlar, yeni getirilen düzenleme ile başvuru sürecindeki teferruatlardan biraz daha uzaklaşmış olacak. KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yapabilmek için şart koşulan girişimcilik sertifikası, 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle ön koşul olarak sunulmayacak. İşletmesini kurmayan vatandaşların da başvurabileceğini duyuran KOSGEB, bu şekilde 50 bin TL hibe başvurusu konusunda şartları biraz daha yumuşatmış oldu.
İŞLETMEYİ KURMADAN DA BAŞVURULABİLECEK
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, Girişimcilik Destek Programında yeni düzenleme yapıldığını belirterek, "1 Şubat'ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık. Yeni süreçte girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı." dedi.
Biçer'in yaptığı açıklamada, "Girişimcilik Destek Programı"nı değerlendirdi. Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını hedeflediklerini belirten Biçer, bu çerçevede girişimcilerin iş kurma konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla söz konusu program kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini söyledi.
Biçer, Girişimcilik Destek Programında yeni düzenleme yapıldığına dikkati çekerek, "1 Şubat'ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık. Yeni süreçte, girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı." diye konuştu.
GİRİŞİMCİ ADAYLARININ EN FAZLA 3 BAŞVURU HAKKI VAR
Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Biçer, oluşturulan kurullar tarafından işletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini anlattı.
Biçer, başvurusu onaylanan girişimci adaylarının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerektiğinin altını çizerek, bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvurularının reddedileceğini vurguladı.
Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkının bulunduğuna işaret eden Biçer, "Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor ve bir girişimci bu destek programından yalnızca bir kez faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.
Biçer, Girişimcilik Destek Programında yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kuran ancak KOSGEB'e müracaat etmeyen girişimcilerin de en geç 31 Aralık 2017'ye kadar başvurarak, programdan faydalanabileceklerine değindi. Biçer, bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilere onay verileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEBHibeBaşvuru
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