5 günde 750 konut 605 milyon lira ciro

EMLAK konut GYO’nun 1 Şubat’ta başlattığı 240 ay vadeli konut satışının önünü açan ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyası, 5 günde ekonomiye büyük doping oldu. Tarihi kampanyanın ilk 5 gününde 750 konut satıldı, 605 milyon lira ciro elde edildi. Yoğun ilgi gösterilen kampanya sayesinde satış ofisleri doldu taştı. Ev almak için İstanbul dışından hatta yurt dışından bile satış ofislerine gelenler oldu. Kampanyaya daire sayılarının yüzde 20’si ile katılan firmalardan 3’ü kotalarını şimdiden doldurdu.

30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanyada yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 31 Mart’a kadar geçerli olacak kampanya, 9 banka ile başlamışken hafta içinde Akbank’ın da dahil olmasıyla banka sayısı 10’a çıktı.

HER VADEYE İLGİ VAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara’daki Başyapı-Solar Yapı ortaklığındaki Sofa Loca, İstanbul Bağcılar’daki Egeyapı-EPP ortaklığındaki Batışehir ve Tahincioğlu’nun Küçükyalı’daki henüz lansmanı yapılmayan Nidapark Küçükyalı projeleri kampanya için ayırdıkları yüzde 20’lik satış kotalarını 5 günde doldurdu. Bu projeler kotalarını doldurmalarına rağmen talep olduğu takdirde kampanya şartlarında 31 Mart’a kadar satış yapmaya devam edecek.

Bir haftada satılan 750 ev için tüketicilerin her vade seçeneğine ilgi gösterdiği belirtiliyor. 240 ay vadenin yanı sıra 120 ay ve 60 ay seçenekleri de talep görüyor.

HANGİ PROJELER KATILDI?

“Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasına katılan emlak Konut GYO projeleri şöyle:

- Adım İstanbul

- Avrupa Konutları Başakşehir

- Avrupark

- Emlak Konut Başakşehir Evleri

- Başkent Emlak Konutları

- Batışehir

- Büyükyalı İstanbul

- Ebruli Ispartakule

- esenler Emlak Konutları

- Evora Denizli

- Evvel İstanbul

- Gebze Emlak Konutları 3. Etap

- Göl Panoroma Evleri

- İstmarina

- Karat 34

- Karat Ofis Bakırköy

- Koordinat Çayyolu

- Körfezkent 4

- Köy Zekeriyaköy

- Maslak 1453

- Park Mavera 2

- Metropol İstanbul

- Nevşehir Emlak Konutları

- Nidapark Kayaşehir

- Nidapark Küçükyalı

- Niğde Emlak Konutları

- Sofa Loca

- Tema Şehir Konya

- Tual Adalar

- Tual Bahçekent

ORTALAMA SATIŞ 5.5 KAT ARTTI

Emlak Konut GYO, geçen yılın tamamında 10 bin 53 bağımsız birim satmıştı. Bu rakam, şirketin günde ortalama 27 konut sattığı anlamına geliyor. 5 günlük ortalama 137 konut oluyor. Bu hesaplamaya göre, Emlak Konut 5 günde 750 konut ile satış ortalamasının 5.5 katına ulaşmış oldu. Başka bir hesapla, Emlak Konut Şubat 2016’da 734 konut satışı yapmıştı. Bu yıl Şubat ayının ilk 5 gününde yaptığı satış, 2016 Şubat’ın tamamını geçmiş oldu. Yeni kampanya ile 2 bin bağımsız birim satılması hedefleniyor.