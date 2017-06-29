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5 ayda 570 milyon TL geldi

Türkiye’de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, yılın 5 aylık döneminde 570 milyon 126 bin 652 lira oldu. Bu dönemde otoyolları 106 milyon 756 bin 180, köprüleri 52 milyon 962 bin 678 araç kullandı

5 ayda 570 milyon TL geldi

Türkiye’de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, yılın 5 aylık döneminde 570 milyon 126 bin 652 lira oldu. Bu dönemde otoyolları 106 milyon 756 bin 180, köprüleri 52 milyon 962 bin 678 araç kullandı

29 Haziran 2017 Perşembe 09:57
5 ayda 570 milyon TL geldi
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TÜRKİYE’de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 570 milyon 126 bin 652 liraya ulaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, Mayıs’ta köprü ve otoyollardan 37 milyon 445 bin 525 araç geçişi oldu. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir 131 milyon 317 bin 9 lirayı buldu. Araçların 24 milyon 564 bin 655’i otoyolları kullandı ve bunun sonucunda 97 milyon 657 bin 901 lira gelir sağlandı. 
 
159 milyon araç
 
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Mayıs’ta geçen 12 milyon 880 bin 870 araçtan da 33 milyon 659 bin 108 lira ücret alındı. Bu yılın 5 ayında ise köprü ve otoyollardan geçen 159 milyon 718 bin 858 araçtan 570 milyon 126 bin 652 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 420 milyon 974 bin 
23 lirası otoyollardan, 149 milyon 152 bin 629 lirası köprülerden geçen araçların sahiplerinden geldi. 5 aylık dönemde otoyolları 106 milyon 756 bin 180, köprüleri de 52 milyon 962 bin 678 araç kullandı.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 10:41
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüleri
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