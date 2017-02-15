'46 bin büyükanne başvurdu'

'BÜYÜKANNE Projesi'ne ilginin yoğun olduğunu söyleyen Bakan Müzezzinoğlu, "Yönetmeliğe baktık doğum yapan anne istediği zaman şayet istiyorsa yarı zamanlı çalışabilir. Birincisi sabahtan öğlene kadar ikincisi öğleden sonra akşama kadar üçüncüsü de bir gün gelip bir gün gelmeden çalışabilir. Anne açısından yarı zamanlı çalışması kendisi kulvarına göre yapacak. Yarı zamanlı çalıştığında da maaşı yarı yarıya düşecek. İkincisi sabah servisle işe gidecek, öğlen nasıl dönecek? Soru işareti. Öğleden sonrayı seçti akşam servisle dönecek, öğlen nasıl gidecek? Bir gün gitti, bir gün gitmedi, onu işveren nasıl işte tutacak?" dedi.

'BÜYÜKANNELERE ÖDÜL VEREBİLİRİZ'

Büyükanne Projesi ile ilgili de konuşan Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Büyükanne üzerinde çalıştık. Biz bin aile için çıktık yola. 6 bin 500'e kadar paydaşlarımız sahip çıktı. 6 bin 500 aile ile 10 pilot ilde uygulama yapıyoruz. 46 binin üzerinde müracaat var. 11 bin 200 şu anda bizim belirlediğimiz kriterlerimize uygun aile var. Ama pilot uygulamamız 6 bin 500. Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret Odası 'Biz de varız' derse ona bir şey diyemem. Patentini de alacağız inşallah. İlk defa bu millete ait bu milletin dertleriyle örtüşen milli bir proje çıkıyor gündeme. Kamuoyunda müthiş rağbet gördü. Bazıları da 'Ben 2-3 torun büyüttüm bize yok mu?' diyor. Geriye dönük onlara belki bir ödül veririz ama oğluna ve kızına tavsiyede bulunacak."