4.5G taşrayı kapsama alıyor

HABERLEŞME Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanına kayıtlı GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 500'den az olan bin 472 yerleşim yeri belirlendi. Yenişafak'ın haberine göre mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylere işletmeciler tarafından 4,5G hizmeti verilemiyor.

PROJESİ HAZIRLANDI

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tüm masrafları Evrensel Hizmet Bütçesi'nden karşılanmak üzere söz konusu yerlere 4,5G hizmeti götürebilmek için Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi hazırlandı

ÇALIŞMALAR 36 AYDA BİTECEK

Söz konusu projeyle ihalenin tamamlanmasının ardından işe başlama tarihinden itibaren 36 ayda çalışma tamamlanacak. GSM operatörleri (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) kurulan bu tek baz istasyonu üzerinden hizmet sunabilecek. Nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan bin 799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesi için yürütülen proje de geçen yıl tamamlanmıştı.