Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.543
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6099
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...

4.5G taşrayı kapsama alıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yeri 4,5G hizmeti kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla 13 Mart'ta ihale yapılacak

4.5G taşrayı kapsama alıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yeri 4,5G hizmeti kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla 13 Mart'ta ihale yapılacak

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:43
4.5G taşrayı kapsama alıyor
banner404

HABERLEŞME Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanına kayıtlı GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 500'den az olan bin 472 yerleşim yeri belirlendi. Yenişafak'ın haberine göre mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylere işletmeciler tarafından 4,5G hizmeti verilemiyor.
PROJESİ HAZIRLANDI
Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tüm masrafları Evrensel Hizmet Bütçesi'nden karşılanmak üzere söz konusu yerlere 4,5G hizmeti götürebilmek için Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi hazırlandı
ÇALIŞMALAR 36 AYDA BİTECEK
Söz konusu projeyle ihalenin tamamlanmasının ardından işe başlama tarihinden itibaren 36 ayda çalışma tamamlanacak. GSM operatörleri (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) kurulan bu tek baz istasyonu üzerinden hizmet sunabilecek. Nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan bin 799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesi için yürütülen proje de geçen yıl tamamlanmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
4.5GHaberleşme Genel MüdürlüğüTürkiye İstatistik Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik sigortasında inanılmaz oyun!
Trafik sigortasında inanılmaz oyun!
800 milyon dolarlık ithal et krizi
800 milyon dolarlık ithal et krizi
Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru
Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals