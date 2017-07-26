MÜLKİYETİ TŞOF’a ait olan Konya Kulu, Sivrihisar, Kırşehir ve Kırıkkale’ de bulunan tesislerin bazısında otel ve akaryakıt istasyonu da bulunuyor. Söz konusu tesislerin işletmesini uzun bir süreden beri TŞOF yapıyor. Ancak yapılacak ihale ile söz konusu tesisler başka kişi veya şirketlere kiralanacak.
HELİKOPTER PİSTİ DE BULUNUYOR
Ankara-Konya yolunda 30 bin metrekarelik geniş bir alana kurulan Kulu Dinlenme Tesiste 150 kişilik lokanta, 5 alışveriş mağazası ve helikopter pisti ile 44 odalı bir otel bulunuyor.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyor
OTELİ DE VAR
Ankara-Eskişehir yolu üzerinde 100 dönümlük alana kurulan Sivrihisar Akaryakıt ve Dinlenme Tesisinde ise 250 kişilik lokanta, 150 kişilik kafeterya, konferans salonu ve 56 odalık bir otel yer alıyor.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyor
TESİSTE AKARYAKIT İSTASYONU DA VAR
Samsun Devlet Karayolunda bulunan ve 30 bin metrekarelik bir alana kurulan Kırıkkale Akaryakıt ve Dinlenme Tesisinde 44 yataklı otel, 32 yataklı şoför evi, lokanta ve 5 adet alışveriş mağazası bulunuyor.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyorSon dinlenme tesisi olan Kırşehir Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi 70 bin metrekarelik bir alana sahip. Diğer tesislerde olduğu gibi bu tesiste de 250 kişilik lokanta,150 kişilik kafeterya,7 adet alışveriş mağazası,48 odalı otel ve 30 yataklı şoför konuk evi bulunuyor. Bu tesisi diğerlerinden farklı kılan özelliği ise 300-350 kişilik düğün salonunun olması.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyor
SON TEKLİFLER 15 AĞUSTOS’TA ALINACAK
İhalede teklifler kapalı zarf usulü ile yapılacak. Son teklif tarihi ise 15 Ağustos. İhaleye ilişkin şartname ise TŞOF’un Ankara Çankaya’daki merkezinde temin edilebilir.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.