MÜLKİYETİ TŞOF’a ait olan Konya Kulu, Sivrihisar, Kırşehir ve Kırıkkale’ de bulunan tesislerin bazısında otel ve akaryakıt istasyonu da bulunuyor. Söz konusu tesislerin işletmesini uzun bir süreden beri TŞOF yapıyor. Ancak yapılacak ihale ile söz konusu tesisler başka kişi veya şirketlere kiralanacak.

HELİKOPTER PİSTİ DE BULUNUYOR

Ankara-Konya yolunda 30 bin metrekarelik geniş bir alana kurulan Kulu Dinlenme Tesiste 150 kişilik lokanta, 5 alışveriş mağazası ve helikopter pisti ile 44 odalı bir otel bulunuyor.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyor

OTELİ DE VAR

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde 100 dönümlük alana kurulan Sivrihisar Akaryakıt ve Dinlenme Tesisinde ise 250 kişilik lokanta, 150 kişilik kafeterya, konferans salonu ve 56 odalık bir otel yer alıyor.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyor

TESİSTE AKARYAKIT İSTASYONU DA VAR

Samsun Devlet Karayolunda bulunan ve 30 bin metrekarelik bir alana kurulan Kırıkkale Akaryakıt ve Dinlenme Tesisinde 44 yataklı otel, 32 yataklı şoför evi, lokanta ve 5 adet alışveriş mağazası bulunuyor.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyorSon dinlenme tesisi olan Kırşehir Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi 70 bin metrekarelik bir alana sahip. Diğer tesislerde olduğu gibi bu tesiste de 250 kişilik lokanta,150 kişilik kafeterya,7 adet alışveriş mağazası,48 odalı otel ve 30 yataklı şoför konuk evi bulunuyor. Bu tesisi diğerlerinden farklı kılan özelliği ise 300-350 kişilik düğün salonunun olması.Federasyon 4 tesisini de kiraya veriyor

SON TEKLİFLER 15 AĞUSTOS’TA ALINACAK

İhalede teklifler kapalı zarf usulü ile yapılacak. Son teklif tarihi ise 15 Ağustos. İhaleye ilişkin şartname ise TŞOF’un Ankara Çankaya’daki merkezinde temin edilebilir.



