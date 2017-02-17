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34 yılın zirvesine çıktı

ABD'de Philadelphia İş Dünyası Endeksi şubatta 43,3’e çıkarak, 1983’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

34 yılın zirvesine çıktı

ABD'de Philadelphia İş Dünyası Endeksi şubatta 43,3’e çıkarak, 1983’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

17 Şubat 2017 Cuma 12:00
34 yılın zirvesine çıktı
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FED'in Philadelphia şubesince yapılan ankete göre, Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi şubatta önceki aya kıyasla 19,7 puanlık artışla 43,3’e yükseldi. Böylece, son 34 yılın en yüksek seviyesini kaydeden endeksin 18 puana gerilemesi bekleniyordu.

Analistler, şubatta düşüş beklentisine karşın rekor kıran Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksinin temkinli izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan diğer verilere göre, ülkede işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 239 bin ile beklenenden az arttı. Konut başlangıçları ise ocakta yüzde 2,6 gerileyerek beklentinin altında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDPhiladelphia İş DünyasıFEDPhiladelphia
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