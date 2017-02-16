300 bin TL'lik evde 4 bin 500 TL KDV’den inecek

MALİYE Bakanlığı’nın, KDV tebliğiyle yayımladığı inşaat sektörüne yönelik önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, 150 metrekarenin altındaki konutların ilk yapımı sırasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi ürünler yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV’ye tabi tutulacak. Maliye, müteahhitlerin bu eşyaya ilişkin ödedikleri KDV’nin yüzde 17’sini iade edecek. Bu indirimin yeni yapılacak evlerde fiyatlara yüzde 1 ila 1.5 düşüş olarak yansıması, yani 300 bin TL’lik bir evin fiyatında 4 bin 500 TL düşüş yaratması bekleniyor.

150 metrekarenin altındaki konutlar yüzde 1 KDV’ye, üstündekiler ise yüzde 18 KDV’ye tabi bulunuyor. Mobilyalı olarak satılan yeni konutlarda kullanılan bazı ürünler KDV iadesine tabi tutulurken, bazıları tutulmuyor. Burada kriter, kullanılan eşyanın sökülüp başka bir evde kullanılmaya elverişli olup olmaması. Örneğin, buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon ve benzeri eşya ile birlikte satılan 150 metrekare altındaki konutlarda bu eşyaya ilişkin KDV iadesi yapılmıyor. Yani söz konusu eşya yüzde 18 KDV ile işlem görüyor. Değişiklikle, KDV iadesine tabi tutulmayacak bu gruptaki eşya arasına avize ve perde de ilave edildi.

ÖZEL HASTANEYE KOLAYLIK

Tebliğle, özel hastanelere de kolaylık sağlandı. Özel hastaneler, dışarıdan hizmet aldıkları doktorlara ödeme yaparken, KDV’nin 10’da 9’unu kesiyorlar. Tebliğde yapılan değişiklikle birlikte özel hastaneler ve hayvan klinikleri doktorlar ve veterinerlerden hizmet satın alırken yüzde 8 oranında KDV ödüyorlar. Bu KDV’yi doktorlar ve veterinerler artık Maliye’ye doğrudan kendileri yatıracak.

İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM: İNDİRİM YÜZDE 2.5’E ÇIKMIŞ OLDU

“Konutlardaki bu donanımların yüzde 1 ile 1.5 arasında ek maliyeti oluyor. Yapılan düzenlemeyle, yeni yapılacak konutlar yüzde 1.5 daha aşağı fiyatta satışa çıkacak. Örneğin 100 bin liralık evde vatandaşın bin 500 TL gibi bir avantajı olacak. Geçtiğimiz günlerde ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde alınan yüzde 1 damga vergisi harcı da kaldırıldı. Şimdi de KDV iadesiyle yüzde 1.5 iskonto sağlanmış oldu. Şu anda yüzde 5 peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Konut fiyatlarında devletten vatandaşa yüzde 2.5 indirim geldi. Bu da yüzde 5’lik peşinatın yarısının devlet tarafından karşılandığı anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde sözleşmelerdeki harçların indirilmesi, bürokrasinin kısalması ve müktesep hak gibi konuların sağlanması yolunda da adımlar atılırsa 2017’de hedeflediğimiz 1.5 milyonluk konut satışı rakamını rahatlıkla yakalarız.”

150 metrekarenin altındaki evlerde KDV’si yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülen ürünler:

- Kombi

- Cam balkon

- Duş teknesi

- Duşakabin

- Küvet

- Mutfak dolabı

- Evye

- Batarya

- Duş başlığı

- Panel radyatör

TEDAŞ ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRMA

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon görüşmeleri sırasında teklife 11 madde ihdas edildi. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi dün itibarıyla geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar yeniden yapılandırılacak. TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da yeniden yapılandırılacak.

Komisyonda verilen bilgiye göre, 13 bin kamu kurumunun 780 milyon lira, tarımsal sulamada da 40 bin çiftçinin 1 milyar 360 milyon lira borcu bulunduğu, düzenlemenin toplamda 2.2 milyar liralık alacağı kapsadığı kaydedildi.