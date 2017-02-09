300 bin kişiye iş müjdesi!

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği'ne ihracatçılar olarak 300 bin istihdam ile en büyük desteği vereceklerini açıkladı.



MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DEV DESTEK!

TİM İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4. Çeyrek Gerçekleşme ve 2017 1. Çeyrek Beklentilerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını "Milli bir seferberlik" olarak tanımlarken, "Milli seferberliğin ana aktörleri bizler olacağız" dedi. Büyükekşi, "Başbakanımız ayrılan 12 milyar TL'lik kaynağı bizlere sundu. Biz de ihracatçılar olarak diyoruz ki; biz varız. İlave 1 milyon yeni istihdam seferberliğine tüm gücümüzle katılırız. Ben de kendi firmamda 2 bin ek istihdam ile destek vereceğim" şeklinde konuştu.



İHRACATI BÜYÜTECEĞİZ

Anket sonuçlarını açıkladığı toplantıda istihdam seferberliğine nasıl katılacaklarını detayları ile açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçen yıl 142,6 milyar dolar olan ihracatı bu yıl 155 milyar dolar yapma hedefimiz var. Geçen yıl 67 bin olan ihracatçı firma sayısının bu yıl 70 bine, yine geçen yıl 3 milyon 80 bin olan istihdamımızın bu yıl 3 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yani 300 bini aşan yeni istihdam yaratacağız. İhracatçılar olarak 1 milyon yeni istihdamın yüzde 30'una talibiz" diye konuştu.



YILIN İLK ÇEYREĞİNDE ABD ANA HEDEF PAZAR

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentileri de hedef pazarlar, üretim ve ihracat, yatırımlar, istihdam ve piyasa beklentileri olarak beş başlıkta toplayan Büyükekşi, "Hedef pazarlarda ilk sırayı yüzde 17 pay ile ABD aldı. Yani Meksika ve Çin, Trump'ın ticaret duvarlarından korkarken ihracatçılarımız rotayı ABD'ye çevirmiş görünüyor. Rusya yüzde 16 ile ikinci sırada yer alırken, bu ülkeleri Almanya, Çin ve Fransa takip etti. Geçen yıl kadar ihracat yapacağını belirten firmaların oranı yüzde 68 olurken, üretimde bu oran yüzde 71 oldu. Bu iyimser beklenti, bu yılın üretim ve ihracat artışı için parlak bir yıl olacağını gösteriyor. Yine bu yılın ilk çeyreğinde her iki firmadan biri yurt içindeki, her üç firmadan biri ise yurtdışındaki yatırımlarını artırmayı planlıyor. İlk çeyrekte ihracatçı firmaların yüzde 29'u istihdam artışı sağlayacak. Diğer çeyreklerde daha güçlü bir artış bekliyoruz" dedi.



DOMİNİK CUMHURİYETİ, URUGUAY VE BENİN İHRACAT RADARINA GİRDİ

Büyükekşi, bu yıl yapacakları çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Atılım yıl ilan ettiğimiz 2017 ve sonrası için büyük başarılar kazanacağız. TİM olarak bu yıl 48 farklı ülkeye ticaret heyetleri düzenleyecek, aralarında Dominik Cumhuriyeti, Benin veUruguay gibi bakir pazarların olduğu toplam 12 ülkeye ilk kez ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Dünya ticaretine yön veren ülkelere Türk Ticaret Merkezleri açacağız. Bu ay Tahran'daki merkezimizin kurdelasını Bakanımız ile birlikte keseceğiz."

