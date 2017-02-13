3. Havalimanında çalışmalar sürüyor

TÜRKİYE'NİN en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 2018'de tamamlanması planlanan havalimanında zor hava şartlarında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor.

76 milyon 500 bin metrekarelik dev inşaat alanını kapsayan havalimanı tamamlandığında yıllık 200 milyonun üzerinde yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak.

Dünyanın en büyük şantiyelerinden 3. Havalimanı'nda ilk bölümün 2018'in başına yetiştirilmesi için 12 ülkeden 17 binin üzerinde personel, çalışmalarını sahanın farklı bölgelerinde eş zamanlı ve aralıksız olarak sürdürüyor. Devam eden çalışmalarda bin 500 ofis çalışanı, 14 bin 500'ünün de şantiye çalışanı olduğu belirtiliyor. Personel sayısının ise en yoğun çalışma döneminde 30 bine kadar çıkacağı belirtiliyor. Havalimanı, işletmeye açıldığında 100.000 kişiye yeni iş imkanı sağlarken, dolaylı etkilerle 1,5 milyon de kişiye gelir kaynağı olacak.