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'3 faiz artırımıyla da rahat olabilirim'

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "2017`de 3 faiz artırımıyla da rahat olabilirim" dedi

'3 faiz artırımıyla da rahat olabilirim'

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "2017`de 3 faiz artırımıyla da rahat olabilirim" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 08:02
'3 faiz artırımıyla da rahat olabilirim'
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CHİCAGO Fed Başkanı Charles Evans, Aralık ayında yaptığı tahminde bu yıl 2 faiz artırımı yapılmasının uygun olacağını ifade ettiğini ancak, ekonomide iyileşmenin devam etmesiyle birlikte 3 faiz artırımı olabileceğini öngördüğünü söyledi.

İstihdam artışının devam etmesinin ve işsizlik oranında iniş çıkışlar yaşanmasının ABD ekonomisi için iyi haberler olduğunu belirten Evans, "3 faiz artırımı bekleyebilirim. 3 faiz artırımıyla rahat olabilirim" diye konuştu.

Evans, işsizlik oranında iniş ve çıkışlar yaşanmasının istihdam piyasasının sağlıklı olduğuna işaret ettiğini savunan Evans, istihdamda daha fazla büyüme ve iş gücüne daha fazla katılımın iyi haberler olacağıını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Faiz ArtırımıChicagoFEDCharles Evans
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