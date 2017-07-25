3 boyutlu yazıcılar ile 20 saatte bir ev inşa edilecek

TEKNOLOJİNİN ve dijitalleşmenin durdurulamaz hızı her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de etkisini göstermeye başladı. Dijital platformda hazırlanmış bir tasarımı sanaldan gerçeğe; yani 3 boyutlu katı haldeki nesneye dönüştüren bu sistemle artık insan gücüne gerek kalmadan ev bile inşa edilebilecek. Böylece inşaatlar normal süresinden çok hızlı bir sürede tamamlanabilecek.

Sistemin her türlü konut ve altyapı projesi için uygun olmasının yanı sıra yaşanan afetler sonrasında da mağdurların konaklama ihtiyacı bu robotlar sayesinde hızlı bir şekilde giderilebilecek. Bu teknoloji ile 230 metrekare ortalama bir ev yalnızca 20 saatte inşa edilebilecek.1858 yılında Avusturya’da ahşap atölyesi olarak faaliyete başlayan, geliştirdikleri otomatik tırmanır kalıp sistemleriyle sektörde ses getiren Doka, sektörde gelecek yıllar için önem arz eden bu sistem için yatırımını yaptığını açıkladı. Firma, 3D yazıcı üretim firması Contour Crafting'in yüzde 30’unu satın alarak inşaat sektöründeki dijitalleşmenin önünü açtığı belirtti.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ, ARTAN NÜFUS HIZINA 3D YAZICI ROBOTLARLA YETİŞMEYE HAZIRLANIYOR"

Yapılan yatırımı değerlendiren Doka Kalıp ve İskele Genel Müdürü Ender Özatay, “Bilimsel araştırmalara göre dünya nüfusu 2100 yılında 11 milyara çıkması, kentleşmenin de her geçen gün hız kazanması bekleniyor. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısı şehirlerde yaşıyor; bu oranın 2050 yılına gelindiğinde ise yüzde 75’lere ulaşacağı öngörülüyor.Böyle bir büyüme de tabii ki inşaat sektörü için büyük zorluklar teşkil ediyor. İnsan nüfusundaki bu artışla beraber konaklama ve altyapıların hem hızlı hem de uygun fiyata üretilmesi gerekiyor. Gelecekte geleneksel yöntemlerin bu talepleri karşılamada yetersiz kalacağı düşünülüyor.Bu noktada inşaat sektörü, artan nüfus hızına 3D yazıcı robotlarla yetişmeye hazırlanıyor. Firma olarak biz de teknolojiyi yakından takip ediyor ve her zaman olduğu gibi sektörümüze getireceği avantajlara göre hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

"BU TEKNOLOJİ İLE 230 METREKARELİK ORTALAMA BİR EV, YALNIZCA 20 SAATTE İNŞA EDİLEBİLECEK"

3D yazıcı üretim firmasının yüzde 30’unu satın aldığı bilgisini veren Özatay “Firmamız, inşaat sektöründe yeni bir döneme imza atıyor. Doka ortaklığındaki Contour Crafting firmasının ilk seri üretimine hazırlandığı robotik 3 boyutlu yazıcılar sayesinde yapılar günler hatta saatler içinde tamamlanabilecek.Boyları 8 ile 20 metre arasında değişen bu robotların ağırlığı 400 kilodan az olacak. Sistemin her türlü konut ve altyapı projesi için uygun olmasının yanı sıra yaşanan afetler sonrasında da mağdurların konaklama ihtiyacı robotlar sayesinde hızlı bir şekilde giderilebilecek. Bu teknoloji ile 230 metrekarelik ortalama bir ev, yalnızca 20 saatte inşa edilebilecek.Peki bu robotlar nasıl çalışıyor? Tasarlanan dijital ürün, öncelikle sanal ortamda 3D modelleme ile yüzlerce hatta binlerce yatay katmana ayrılıyor. Daha sonra bu ince katmanlar 3D yazıcıya aktarılıyor. Robot, katmanları belirleyip tek tek üzerinden geçerek ve beton harcı dökerek hazırlanan modeli 3 boyutlu ve katı bir halde çizmeye başlıyor.Diğer 3D yazıcılardan farklı olarak yazıcı firmasının robotlarının beton dökmek ve dijital tasarımı 3 boyutlu katı bir nesneye dönüştürmekten daha farklı işlevleri de var. Bu robotik yazıcılar, bina yükselirken gerekli olan inşaat demiri sabitlemesi, boru ve elektrik tesisatı gibi diğer süreçleri de insan gücünü inşaata dahil etmeden yapabiliyor” diye konuştu.