3 bin hasta için 10 milyar istedi

TÜRKİYE'DE milyonlarca dolar kâr eden ABD'li bir ilaç firması, hastaları ve medyayı kullanarak 'ölümüne' pazarlığa tutuştu. Türkiye'nin ilaç bekleyen hiçbir hastasını mağdur etmediğini bilen ve bunu çıkarları için kullanmak isteyen firma, hastaları ve medyayı da devlete karşı koz olarak kullandı.

5 KURUŞ İNDİRİM YOK

Sabah'tan Safure Canturk'ün haberine göre ABD'li ilaç firması, bebeklerde nadir görülen kas hastalığı SMA'nın tedavisi için çirkin bir pazarlık süreci başlattı. 3 bin hasta için doz başına Türkiye'den 125 bin dolar isteyen firma, seçim öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hastalarını reddetme ya da bekletme şansı olmadığını belirterek, kendi istedikleri fiyattan 5 kuruş indirim yapamayacaklarını bildirdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerin hastalar ile ilgili haberleri yakından takip ettiğini bilen firma, anlaşmalı olduğu doktorlar aracılığıyla yeni hastaları medyaya haber yaptırarak kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

HASTA BAŞINA 6 DOZ

Firma, henüz dünyanın hiçbir ülkesinde geri ödeme listesine alınmadı. İlacın etkinliği konusunda araştırmalar sürerken, uzmanlar bir hastanın yılda en az 6 doz alması gerektiğini belirtti. Türkiye'de 3 bin hasta için firma toplamda 10 milyar TL istiyor.

HASTALARI KULLANIYOR

SGK yetkilileri görüşmelerin sürdüğü firmanın anlaşmalı olduğu doktorlar aracığılıyla hastaları sürekli kamuoyunun gündemine getirerek devletin elini zayıflatmaya çalıştığına dikkat çekti. SGK yetkilileri, "Türkiye, bir hastası için yeri geliyor 3 milyar dolar da harcıyor. Ancak firmanın hastaların mağduriyetini kötüye kullanarak çirkin pazarlık yapması etik değildir buna da izin vermeyiz" dedi.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden kaynaklı nöro-müsküler bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikte bir bölgedeki hareket sinirleri etkilenir. SMA, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların erimesi ve zayıflaması belirtileriyle literatürdeki yerini aldı. SMA Tip 1 denilen en tehlikeli evresinin belirtileri arasında çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebilen yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama yer alıyor.