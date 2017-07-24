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3 ayda işe iade

İş mahkemelerinin yapısını değiştirecek taslak hazırlandı. İşe iade ve alacak davalarını arabulucu 3 haftada çözecek. Diğer konularda SGK’ya gidilecek. Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldan iki yıla inecek

3 ayda işe iade

İş mahkemelerinin yapısını değiştirecek taslak hazırlandı. İşe iade ve alacak davalarını arabulucu 3 haftada çözecek. Diğer konularda SGK’ya gidilecek. Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldan iki yıla inecek

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:56
3 ayda işe iade
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YAKINDA Meclis gündemine gelecek İş Mahkemeleri Kanun Taslağı çalışma hayatında önemli yenilikleri de beraberinde getirecek. 35 maddelik tasarıda çalışanları en çok arabulucu hizmeti ve zaman aşımı konuları ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı ve e iade davaları iş mahkemelerindeki en yoğun dosyaları oluşturuyor. Çalışanların yüzde 80'inden fazlasının tazminatını alamadığı düşünüldüğünde, haksız işten çıkartmalar ve alacaklar iş mahkemelerinin en çok baktığı dosyalar oluyor. Yeni tasarı ile getirilen arabulucu, bu yükü azaltacağı gibi çalışanların işini kolaylaştırırken çözüm süresini 3 haftaya indirecek.

SÜRE KISALIYOR

Yeni düzenlemeye göre işçi kıdem tazminatı, izin parası, mesai ücreti gibi alacakları için önce arabulucuya müracaat edecek. Sonuç alamazsa mahkemeler devreye girecek. Arabuluculuk büroları işe iade davalarında da ilk müracaat mercii olacak. İşten kendi kusuru dışında çıkartılan çalışan için işe iade davası ile geri dönme, yeniden başlatılmadığı halde de 4 ila 8 brüt maaş arasında tazminat alma hakkı bulunuyor. Bu konu da artık arabulucu ile çözüme kavuşturulacak. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, arabulucu bürosu bulunmayan yerlerde ise görevi sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü yürütecek. Sorun en çok 3 hafta içinde çözülecek. Bunların dışında çalışma hayatıyla ilgili uyuşmazlıkta ilk başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak. Çözüm olmaz ya da kurum 60 günde cevap vermezse dava açılabilecek.

RAKAMLAR ÇARPICI

İş mahkemeleri 2014'te 424 bin 890 dava ve dosyaya baktı.
2015 yılında bu rakam 455 bin 984'e çıktı.
İş mahkemesinde bir dosya ortalama 14 ayda çözülebiliyor
Yargıtay'da 5 tane iş davalarına bakıyor.
Hukuk dairelerindeki iş yükünün yüzde 31'i iş uyuşmazlıkları.

ZAMAN AŞIMINA DİKKAT!

Yılık izin ücreti ve tazminat alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıldan 2 yıla düşüyor. Yani işten çıkartılan çalışan 2 yıl içinde arabulucuya başvurmak zorunda. Zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MahkemeDavaIadeSGKKıdem TazminatıSosyal Güvenlik Kurumu
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