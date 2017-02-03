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'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ``230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek`` dedi

'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ``230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek`` dedi

03 Şubat 2017 Cuma 12:52
'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa süre içinde, başvuruda bulunan 230 bin kişiye daha KOSGEB kredisi ödenmesine başlanacağını belirterek, "Gerekli şartları taşıyan tüm esnaf bu krediden yararlanacak." ifadesini kullandı. 
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, başvuru yapan 230 bin kişiye daha ödeneceğini bildirdi.
Gerekli şartları taşıyan tüm esnafın bu kredilerden yararlanacağını vurgulayan Palandöken, "230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin liralık krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek. Bu kaynak esnafımıza nefes aldıracağı gibi piyasaların da canlanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, sıfır faizli kredide KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalayarak iş birliği yapacağına dikkati çekerek, teminat sorunu yaşayan esnaf için Kredi Garanti Fonu'un da destek vereceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
TESKBendevi PalandökenKOSGEB
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